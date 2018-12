Pese a profunda crisis en Carabineros, Hermes Soto asegura que tiene el "apoyo absoluto" de Piñera y Chadwick

"Jamás he pensado en renunciar. Nunca, nadie me ha pedido eso formalmente. El Presidente de la República me ha prestado su apoyo absoluto. A mí nadie me ha pedido la renuncia, y eso depende exclusivamente del Presidente".

Esas fueron las declaraciones del general director de Carabineros, Hermes Soto, quien niega su salida de la institución. Esto, en medio de la profunda crisis marcada por el Caso Catrillanca y el millonario fraude al interior de la entidad, que ya suma cerca de $28 mil millones de desfalco.

Según consigna El Mercurio, Soto señaló espera cumplir con sus cuatro años de mandato, afirmando que cuenta con "el apoyo absoluto de La Moneda, de parte del ministro del Interior y del Presidente y de los ministros con los cuales nos relacionamos".

Además, se refirió a las declaraciones del exsargento Carlos Alarcón, quien acusa haber recibido presiones para entregar una declaración falsa respecto al himicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

"Me parece un poco infantil de parte de la persona es que diga que a él lo obligaron a decir una cosa como esa. Una persona con 25 años en la institución y una tremenda experiencia, no puede señalar una cosa como esa (...) si lo hizo, es porque también estaba consciente de lo que estaba haciendo", dijo..

Respecto a su declaración en calidad de testigo ante el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, del pasado martes, Soto recalcó que dijo "lo mismo que he dicho ante el Senado, ante la Cámara de Diputados y ante la prensa: cómo ocurrieron los hechos. Y lo que a mí se me dijo en un principio y, que posteriormente establecimos, que había situaciones que no correspondían y eran mentiras; por lo tanto, es lo que he declarado".