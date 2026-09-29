Cámara aprueba compensación por pañales y medicamentos y Quiroz celebra acercamiento con el PDG

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece una compensación por el IVA pagado en la compra de pañales y medicamentos. La iniciativa, impulsada por el Partido de la Gente (PDG), fue parte del acuerdo con el Gobierno para que la bancada respaldara la idea de legislar de la megarreforma. Ahora deberá continuar su tramitación en el Senado.

El beneficio consistiría en una bonificación mensual calculada sobre compras realizadas y dirigida a personas que pertenezcan al 80 % más vulnerable, de acuerdo con el Registro Social de Hogares. No se trata, por tanto, de una rebaja general del precio de pañales y medicamentos.

El proyecto contempla tres grupos: tutores legales de niños y niñas de hasta 24 meses; personas mayores de 65 años con condiciones de salud que definirá un reglamento; y personas con discapacidad mayores de 24 meses y menores de 65 años, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y con dolencias determinadas por la normativa.

Quiroz destaca coincidencias con el PDG

Después de la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el apoyo del oficialismo a la propuesta del PDG. Sostuvo que el mecanismo exige acreditar la compra y el pago del IVA, y afirmó que la ayuda llega en un momento marcado por cambios demográficos.

El secretario de Estado también vinculó la relación con el partido a otra votación. Destacó que el jefe de su bancada, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, rechazara la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. “Eso es una posición constructiva y propositiva que celebramos”, dijo Quiroz.

La aprobación en la Cámara aún no convierte la compensación en ley. Su alcance definitivo dependerá de la tramitación en el Senado y, en aspectos como las condiciones de salud exigidas, del reglamento previsto en la iniciativa.