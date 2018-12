Ministro en visita, Mario Carroza, acusó a Bruno Villalobos de entregar declaraciones contradictorias

El ministro en visita, Mario Carroza, acusó al ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, de entregar declaraciones contradictorias. Esto, en el caso de la muerte de Patricio Manzano, acontecida en 1985.

Por otra parte, cabe recordar que el pasado 19 de diciembre, el ex jefe policial presentó un recurso de amparo en contra de Carroza ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Acusó que lo estaba encausando sin antecedentes, consigna La Tercera.

Por su parte, Carroza respondió, a través de un informe, que "hemos de enfatizar las razones elementales, entre otras, que el suscrito tuvo para dictar este auto de procesamiento, como el contenido contradictorio de las propias declaraciones judiciales rendidas por el amparado".

Entre los elementos contradictorios citados por el ministro en visita, están los relacionados al lugar donde estuvo Villalobos en la Comisaría de Los Andres, donde ocurrieron los hechos que terminaron con la vida del estudiante de la Universidad de Chile: aseguran que, en su primera declaración, el ex general director afirmó que no había estado en el recinto y que no se bajó del bus de Carabineros que trasladó a los detenidos.

No obstante, en su segundo testimonio -en calidad de inculpado- sí aseguró que estuvo en el lugar.

"El proceso actualmente se encuentra en estado de sumario y producto de las diligencias efectuadas han surgido nuevos y mejores antecedentes que han llevado a quien suscribe a considerar que existen presunciones fundadas para estimar que al amparado le cabe participación en el delito", señaló Carroza.

Consultado al respecto, el abogado del ex jefe policial, Álex Valencia, manifestó al diario que "no existen contradicciones en las declaraciones que prestó. Hay un relato coherente en todas las partes de sus testimonios, tanto en la versión que entregó como testigo, como en la que entregó como inculpado".