Entre Hilos: ¿Qué es el estructuralismo?

La tesis básica de esta escuela es que para comprender los fenómenos sociales debemos primero conocer los patrones profundos a que estos fenómenos responden. Si las acciones, gustos, decisiones de personas y grupos dependen más de sus posiciones estructurales que de preferencias individuales o la libertad de elegir, entonces estos factores estructurales determinan, prescriben, los comportamientos individuales: delimitan con bastante rigidez qué es posible y qué no.

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Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez



