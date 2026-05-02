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Entre Hilos: ¿Qué es el estructuralismo?

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En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre el estructuralismo.

La tesis básica de esta escuela es que para comprender los fenómenos sociales debemos primero conocer los patrones profundos a que estos fenómenos responden. Si las acciones, gustos, decisiones de personas y grupos dependen más de sus posiciones estructurales que de preferencias individuales o la libertad de elegir, entonces estos  factores estructurales determinan, prescriben, los comportamientos individuales: delimitan con bastante rigidez qué es posible y qué no.

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Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez 

 


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