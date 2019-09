José Maza, el chileno del año: “Seríamos los faraones de los estúpidos elegir a Kast por votación popular”

El Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, disparó con todo contra la posible candidatura presidencial del líder de la ultraderecha, José Antonio Kast, asegurando que "seríamos los faraones de los estúpidos elegir a Kast por votación popular" e indicó que "se iría a España" si eso ocurre.

En conversación con Radio Cooperativa, el destacado astrónomo sostuvo que una posible elección de Kast "con escopeta en mano está bien, pero por votación popular, significa que la gente no tiene el cerebro conectado".

"Yo estoy entre el centro y la izquierda, en alguna parte. Tengo también serias discrepancias con la izquierda. Mataron a Allende por excesos", sostuvo Maza, quien fue elegido recientemente como el "Chileno del año", un premio que tiene como objetivo destacar y reconocer a los chilenos que día a día contribuyen a vivir en una sociedad mejor.

El académico también se refirió al Partido Republicano formado por Kast, señalando que "me molesta que el nombre republicano, que siempre yo lo he asociado con la República, ahora me lo pongan para una cosa que realmente me queda bastante lejana".

"Están robando un nombre que es muy querido para mi, ser republicano es creer en la República, creer en la democracia y en la sociedad, pero los republicanos de Kast me parece que tienen otra visión", agregó.

"Las ideas de la derecha yo no las comparto (...) la derecha ha considerado siempre que hay ciudadanos de primera y segunda clase y por 100 años nos tuvieron a todos analfabetos", aseveró.

Maza también tuvo palabras para los diputados del país. "Lo que veo en la Cámara de Diputados es una atracción fatal por ser reelecto. El diputado electo el día 1 y día 2 ya está pensando en su reelección en 4 años más (...) ser diputado es para servir a la sociedad pero no para servirse de la sociedad, la mitad o más están para su propio beneficio en el Congreso", dijo.

La respuesta de Kast

El líder de la ultraderecha no tardó en pronunciarse y en su cuenta de Twitter señaló que "como analista politico, el Profesor José Maza es un gran científico. Aunque él sea de izquierda, trate de ignorantes a los chilenos y no me quiera, yo a él lo nombraría Ministro de Ciencias y aumentaría el presupuesto en ciencia y tecnología".