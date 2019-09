Investigan nuevo ataque incendiario en contra del rodeo: fuego consumió parte de la medialuna en Paredones

Durante la madrugada de este sábado, un incendio consumió parte de la medialuna de la comuna de Paredones. Si bien las causas aún se investigan, el siniestro tiene lugar luego de que, bajo consignas animalistas, el mismo recinto, pero en Curacaví, quedara completamente destruido por las llamas.

Según informa El Rancagüino, tras la oportuna intervención de Bomberos, el fuego habría afectado sólo a una parte de la galería y a una caseta. Además, al momento del incendio, no había personas al interior de la medialuna, por lo que no hubo reporte de lesionados.

El alcalde de Paredones, Sammy Ormazábal, lamentó lo ocurrido y, consultado por el medio local, confirmó que se trataría de un hecho intencional, ya que el trabajo de Bomberos y Carabineros en el lugar así lo confirma.

Eso sí, de acuerdo al jefe comunal, encontrar responsables sería un tanto complicado, ya que la medialuna está ubicada a un costado de un estero con variados accesos, calificando este siniestro como algo puntual, trabajado en la investigación Carabineros y la Fiscalía.

El edil agradeció que el fuego no pasó a mayores y comentó que, debido a que se trata de un lugar donde no existe tendido eléctrico, no hubo mucho más que lamentar.

Cabe destacar que la medialuna siniestrada pertenece a una familia particular y según el alcalde hace bastante tiempo que no era utilizada para el rodeo.