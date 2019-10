Rubilar en su primera vocería: condena la violencia del lunes y pide "tiempo" para poner en marcha la Agenda Social del Gobierno

En su primera vocería tras ocupar el cargo dejado por Cecilia Pérez, la ex intendenta, Karla Rubilar, habló sobre las protestas del día lunes.

Según la ministra, se vieron "dos imágenes que contrastan enormemente con la imagen histórica del viernes pasado, de un millón 200 mil personas comunes y corrientes que marcharon y elevaron su voz para pedir un Chile nuevo y un Chile más justo".

Para Rubilar, la gente que causó los daños "no es la gente que quiere justicia social, no es la gente que quiere un Chile mejor, estamos viendo gente que quiere destrucción y caos. Estamos viendo santiaguinos y chilenos que ya no pueden llegar a sus casas, que están viendo como su lugar de trabajo está destruido, que sienten miedo de poder estar en el centro de Santiago".

Esta gente, que identificó en cerca de 6.500 personas, participó en una manifestación llamada por Rubilar como "marcha de los guerrilleros", la que conocían desde el sábado pasado. A ellos Rubilar les dijo que “los vamos a identificar y los vamos a perseguir".

"La gente está cansada, la gente entiende que su voz fue escuchada. Sabe que nos queda un camino largo por recorrer para cumplir ese sueño de un Chile más justo, sabe que no podemos darle soluciones mañana, pero entiende las señales que ha dado el gobierno, de un cambio profundo de gabinete, también con un cambio de actitud", remarcó.

Rubilar aseveró que "esta violencia tapa las reivindicaciones de la gente, la violencia nos hace hablar de violencia y no de lo que el país quiere".

"Este gobierno escuchó, la gente sabe que no podemos solucionar las cosas de un día para otro, pero que está la convicción firme, el trabajo a disposición para que el tema que esté en la mesa, que está en los medios de comunicación sean las preocupaciones de la gente", destacó la ministra.

Sobre la petición de parlamentarios del oficialismo, quienes llaman a volver al Estado de Emergencia sin toque de queda, Rubilar fue enfática: "no lo tenemos contemplado".

Finalmente la ex intendenta de Santiago pidió a todos los sectores políticos y sociales “ayuda” para erradicar los hechos de violencia, y “tiempo” para llevar a cabo las reformas estructurales que supuestamente tendría el gobierno en agenda.