Boric y funa que sufrió Beatriz Sánchez: "Son actitudes que lindan en el fascismo"

El diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) se refirió a la funa que sufrieron el fin de semana la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, la diputada de RD Natalia Castillo, y las presidentas de ese partido, Catalina Pérez, y de Comunes, Javiera Toro

Al respecto, el parlamentario dijo que la situación fue "tremendamente lamentable".

“Si es que hay algunos que por tener una diferencia política creen que personas con las que tienes esas diferencias políticas no pueden ocupar el espacio público, la verdad es que son actitudes que lindan, desde mi punto de vista, en el fascismo“, explicó en entrevista con CNN Chile.

Posteriormente agregó que las funas se masificaron en Chile contra “violadores a los DD.HH. que estaban impunes ante la justicia y una justicia que era complaciente con esa impunidad. Como no había justicia, había funa y eso me parece razonable, porque tenías una justicia que estaba siendo cómplice de la impunidad“.

Para ejemplificar esto, sostuvo que “si tu te encontraras con el asesino de Víctor Jara que esta trabajando en un ministerio en democracia como si nada, la verdad es que eso no puede ser permitido y si la justicia no actúa, sin linchamientos y sin matar porque no estoy hablando de eso, pero sí de ponerle el panfleto en la cara y decir usted señor es un asesino, eso me parece una funa válida“.

Sin embargo, acotó que “lo anterior no es una diferencia política, es que no había justicia, ahora estamos hablando de funas por pensar diferente y eso no puede ser permitido en una democracia“.