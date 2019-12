Ossandón emplaza a Piñera por dinero en Paraísos Fiscales: "Si yo quiero ser Presidente, no debería tener platas afuera"

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón se ha mostrado muy crítico del actuar del Gobierno durante el estallido social. Por eso, la última información sobre el Presidente Sebastián Piñera y su familia, quienes sacaron fuera del país más de US$500 millones con destino a Paraísos Fiscales, no iba a quedarse sin críticas del ex alcalde de Puente Alto.

Y lo hizo de forma irónica, ya que explicó, en entrevista con Cadena Nacional, de ViaX, que "si yo quiero ser Presidente de la República, creo que no debería tener platas afuera para no contradecirme”.

Mas en serio, indicó que este caso que vincula a la familia Piñera Morel "se investigue y que se publique porque sería algo que no corresponde. Si uno recibe una denuncia y uno tiene la convicción de que no es cierta, yo espero que me juzguen, pero no voy a defender lo indefendible, si aparece jugando con platas afuera que no paguen impuestos acá, que se ahorran impuestos acá, eso sería gravísimo”.

"Si yo quiero ser Presidente, creo que no corresponde, es una señal a la gente, es como si fuera dueño de un restaurante pero almuerzo en el de al lado, no po'", agregó.