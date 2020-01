Marcelo Díaz renuncia al PS porque "es una organización sin ideas, sin democracia interna, sin un estado de derecho"

El diputado Marcelo Díaz remeció el mundo político tras anunciar su renuncia, tras más de 30 años, al Partido Socialista. De manera escueta, explicó que venía reflexionándolo hace un tiempo, destacando negativamente el camino que ha tomado su colectividad en los últimos años, la estrategia de alianzas y la conducción partidista.

Este lunes, a las 11.30 horas, ahondará en un punto de prensa su decisión. Pero antes, concedió una entrevista al diario La Tercera, donde adelantó sus razones. A su juicio, su ahora ex partido es uno de los responsables de la crisis social que atraviesa el país.

"El PS no escapa al juicio crítico que tienen los ciudadanos. El PS fue gobierno 20 años con la Concertación y cuatro años en la Nueva Mayoría, hizo contribuciones importantes a la recuperación de la democracia y a la transición. El último gobierno de la Presidenta Bachelet se planteó con convicción cambios estructurales que iban en la dirección correcta, pero nos faltó fuerza y a veces incluso coraje para poder concretar esos cambios, y eso hace que hoy día el PS sea visto como uno más de los responsables de esta crisis", dijo.

"El PS por distintas razones, por conformismo, por resignación, incluso a veces porque empezó a comprarse elementos del modelo neoliberal, dejó de ser el partido que empujara las transformaciones. Terminó dejando de ser una fuerza que lucha en contra del statu quo y se terminó asimilando a el resto de fuerzas que hoy día son vistas como parte del statu quo, de los actores conservadores", agregó.

Según Díaz, el detonante del estallido social es "algo que se arrastra desde hace mucho rato. Las últimas direcciones tuvieron responsabilidades en este sentido, el PS dejó de representar a los chilenos y chilenas que se sintieron marginados por el desarrollo y se transformó en un partido conservador, sin posiciones claras, sin liderazgo, sin relevancia. Hoy día estamos pagando los costos de eso. Terminamos siendo uno más de este modelo que estalló de manera tan fuerte el 18 de octubre".

Debido a esto, Díaz reflexionó, llegando a la decisión de renunciar. "Es que es una reflexión que la he venido haciendo hace mucho tiempo, y que hoy día ya llega a su fin. Yo he decidido renunciar al PS para formar un nuevo espacio para las ideas socialistas. No es una decisión fácil. Es triste renunciar a más de 30 años de militancia en el partido, pero siento que no hay otra alternativa, porque a mí este partido ya no me representa".

Esta carencia de representación, acusa Díaz, tiene que ver con la dirección que ha tomado la mesa directiva liderada por Álvaro Elizalde: "El PS es una organización sin ideas, sin democracia interna, sin un estado de derecho, y eso lo denuncié durante la elección interna. He llegado a la conclusión de que la adhesión emocional es insuficiente para continuar en el PS. Ahora, renunciar al PS no significa renunciar a las ideas socialistas, por el contrario. Las ideas socialistas son mucho más que la organización llamada PS, y por eso que esta renuncia tiene como propósito abocarme a la construcción de un nuevo espacio para esas ideas. Ya no es posible hacerlo desde el PS, entre otras cosas porque la actual dirección del PS, que es continuidad de la dirección anterior y esa es la misma que negó la primaria interna, es la misma que impidió las primarias de la Nueva Mayoría, que nos condujo a una tremenda derrota presidencial, que no asumió ese error y no renunció, que ni siquiera fue capaz de hacerse una autocrítica, pero que, además, ha practicado una conducta excluyente, sin liderazgo, sin idea, y que ha llevado al PS a una posición de irrelevancia", afirmó al citado medio.

¿El siguiente paso de Díaz? Apostar por un espacio junto al Frente Amplio: "Hoy participo de la instancia que se denomina Plataforma Socialista y voy a seguir en ese espacio, pero vamos a avanzar hacia la construcción de un espacio distinto que permita que las ideas tengan un lugar desde donde seguir proyectándose. Llamo a los militantes a despertar, así como Chile despertó, y no seguir convalidando malas prácticas. Quiero decir que hablo aquí de mi renuncia, pero este no es un gesto individual, es un gesto colectivo. En los próximos días sé que un grupo significativo de compañeros y compañeras va a dar el mismo paso que yo".

"Renunciamos al PS precisamente para poder seguir siendo socialistas", sentenció.