Joaquín Lavín valora "plan piloto" en el Apumanque pero anuncia que no autorizará su reapertura

Si bien el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, valoró este plan piloto que autorizó la apertura del mall Apumanque, informó que no abrirán en las próximas semanas debido a la crisis del Covid-19.

"Lo lamento mucho pero NO puedo autorizar apertura Apumanque. Plan piloto fue un éxito. Sé el esfuerzo que hicieron y sé que necesitan trabajar. Pero me preocupa aumento de número de contagiados en últimos 2 días a nivel nacional. Esperaremos al menos 1 semana", publicó en su cuenta de Twitter.

Agregó que "estos días nos permitirán corregir falencias detectadas por nuestros clientes incógnitos. Y recuerden que los mayores de 70 años NO deben venir a un centro comercial. Está prohibido y es para cuidarlos. Es el protocolo".

"Aprovechemos estos días para corregir algunas cosas. Los clientes incógnitos que nosotros enviamos, a veces se sacaban la mascarilla al interior de la tienda, o tocaban los productos, o no respetaban el aforo de las personas que podían estar adentro simultáneamente. Las personas de las tiendas no se atrevían a llamarle la atención. Hay que atreverse a llamarles la atención a los clientes para que cumplan con las normas. Lo otro, no pueden citar a trabajar a personas que están en comunas con cuarentena. Había personas trabajando de Santiago Centro, de Puente Alto, eso no puede ser", informó.

Finalmente, Lavín dijo que "también me preocupa el tema de los adultos mayores. Los mayores de 80 años están en cuarentena obligatoria, por tanto no pueden salir de sus casos, y menos entrar al Apumanque. Nuestra recomendación es que los mayores de 70 años tampoco vayan a los centros comerciales. Esos temas hay que trabajarlos. Yo lo siento, en el sentido de que ayer recorrí el Apumanque, se el esfuerzo que se hizo y sé la necesidad de trabajar. Pero en esto hay que ser serio, responsable y esperemos cómo evoluciona la situación nacional para dar la autorización definitiva".





Crédito: @lavinjoaquin