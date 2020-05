Gremio de trabajadores farmacéuticos lamenta primera muerte de funcionario por covid-19 y acusa abandono de su empleador

La Federación Nacional de Trabajadores de Cadenas de Farmacias de Chile (Fenatrafar) lamentó la primera muerte del primer trabajador de este rubro por covid-19. En ese sentido, el gremio denunció que esta persona falleció "sin protección de sus empleadores ni del Estado".

La víctima es Carlos Herrera, persona de 49 años que trabajaba como auxiliar en la farmacia Salcobrand ubicada en el Mall Plaza Norte de Quilicura.

Por medio de un comunicado, Fenatrafar acusó que "después de atender a una paciente positiva, el funcionario dio aviso a sus superiores, pero los protocolos fueron insuficientes; no hubo sanitización del local, no se les realizaron test de control, tampoco se les derivó a la Achs, como ocurre cuando se trata de una enfermedad laboral, no se le mandó a aislamiento".

"Muy por el contrario, paralelamente se les avisó que este mes no recibiría su sueldo completo, ni el promedio de este, sólo se le cancelaría un monto por ventas. La consigna parece ser o trabajas o mueres de hambre", agrega la declaración.

"Esta es la cruda realidad de miles de trabajadores de farmacias en Chile, que pese a estar considerados un sector de primera necesidad, a ser por definición legal Centros de Salud y a estar en contacto directo con los pacientes del virus, no reciben consideración y quedan en total abandono".

En ese sentido, los familiares de la víctima y dirigentes sindicales de dicha empresa anunciaron que tomarán todas las medidas legales por "no haber activado los protocolos básicos contra la posibilidad del contagio de la enfermedad y por la desprotección a que se ven expuestos los trabajadores".

La Fenatrafar también denunció que algunos de los contactos directos del funcionario fallecido fueron rechazados en la Achs y derivados a sus consultorios correspondientes para hacerse exámenes que todavía están pendientes.

“Tuvimos que intervenir como organización, para corregir esta situación y lograr que, en los próximos días, sean atendidos para realizarse los test de PCR”, indicaron dirigentes del sindicato al que pertenecía Herrera. A estas

alturas, ya se reportó otra funcionaria del mismo local con síntomas claros de contagio.

"Denunciamos que se está haciendo todo mal, las empresas no cumplen los protocolos de seguridad, porque lo único que les importa es seguir ganando dinero. Cuando Carlos avisó que había atendido a una paciente positiva, la sucursal no fue sanitizada; cuando comenzaron sus síntomas, no fue derivado a la Achs; cuando comenzó a sentirse muy mal, fue notificado que no recibiría su sueldo completo. Cuando su familia recurrió al sistema de Salud, tuvo que esperar en una carpa, para finalmente morir aislado y solo", dice la declaración.