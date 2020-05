Izkia Siches cambia el tono y valora últimos anuncios del Presidente Piñera: "Algo salió después de mi día de furia"

La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, se refirió a los últimos anuncios relacionados con la enfermedad hechos por el Presidente Sebastián Piñera.

Al respecto, Siches agradeció, en entrevista con radio Oasis, que Piñera "haya dado esta señal de incluir a los municipios y más información", añadiendo que "algo salió después de mi día de furia" en alusión a sus dichos en el Palacio de La Moneda, cuando sostuvo que "a mí no me sirve que el ministro de Salud cambie el tono, yo necesito que se cambie la forma de gobernar esta pandemia".

La semana pasada Siches hizo un enérgico llamado a las autoridades por la estrategia adoptada para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Ahora hizo un mea culpa: "quizás ahí debería haberme tomado una agüita de melisa antes de hablar, pero en realidad la gente se quedó mucho en el tono. Evidentemente yo estaba bien enojada. Pero en los temas de fondo son cosas que nosotros como Colegio Médico planteamos muchas veces (...) Agradezco la cadena nacional del presidente Piñera, creo que hay otro tenor, y espero que eso sea cada vez más concreto".

A juicio de la presidenta del Colmed, "la trazabilidad es el corazón de la estrategia, para no estar encerrados hasta quién sabe cuándo, tiene que funcionar bien".

"Si tú tienes síntomas y te toman la PCR, y te dejo a ti en aislamiento en espera, pero el resultado va a estar en 14 días más. ¿En 14 días más voy a aislar a tus contactos estrechos? Eso no sirve. Esto retractivamente no nos permite contener los casos", manifestó respecto al proceso para conocer casos positivos que es necesario acortar los tiempos en cuanto a la entrega de resultados, lo que no estaría ocurriendo en casos como algunos conocidos durante los últimos días.

Para la doctora, "si eso no se resuelve, esta estrategia de cuarentena es como un gran golpe que permite disminuir la circulación viral y disminuir los casos, pero si nos quedan casos todavía, volvemos a foja cero y nos volvemos a incendiar y vamos a tener que volver a cuarentenas que impactan mucho a la gente".

"El Presidente cuenta con el Colegio Médico de Chile para enfrentar esta pandemia de todas maneras", finalizó.