Subsecretario del Interior Pavez llamó a acatar el rechazo de la impugnación de servicios básicos

Con una diferencia de nueve votos contra uno, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la impugnación a norma de servicios básicos durante catástrofes presentada por el Gobierno de José Antonio Kast. La disposición corresponde al artículo 31 del proyecto de Ley Miscelánea. Con esto, se mantiene la reconexión gratuita de los servicios durante catástrofes.

Frente a este fallo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que se debe acatar lo resuelto por el TC, pues el Gobierno no tiene más facultades sobre el resultado; explicó que “los fallos no se comentan, los fallos se acatan”. Además, recalcó que “lo relevante acá es que hay un Tribunal de la República que desestimó la presentación del Presidente, y por lo tanto, la norma de acuerdo al TC es constitucional. Es todo lo que le corresponde comentar al Gobierno”.

Según el equipo del Mandatario, el proyecto buscaba acelerar y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de enero de 2026. Además, promovería la reactivación económica, sin contemplar cambios al régimen de reconexión de servicios básicos. No obstante, desde la oposición se cuestionó esta iniciativa, catalogándola como inhumana y el fallo como “un papelón tras otro”, según la diputada Emilia Schneider (FA).

Oposición aprobó la votación del TC

Tras el contundente rechazo, la oposición valoró el fallo del Tribunal Constitucional. Tal fue el caso de la senadora del Maule y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic. “Quiero ser clara y advertir que cada vez que el Gobierno pretenda vulnerar la constitucionalidad del país, recurriremos al Tribunal Constitucional. No seremos cómplices de los abusos que por secretaría pretende instalar el Gobierno de José Antonio Kast”, dijo la senadora.

Además, destacó que volverán a recurrir al TC de ser necesario: “Así lo hicimos con la megarreforma en materia medioambiental e invariabilidad tributaria, también en los servicios básicos que hemos visto hoy y lo seguiremos haciendo en derechos sociales, laborales, educacionales si es necesario”.

Por otro lado, también se cuestionó desde la oposición el actuar del Gobierno por la presentación de la iniciativa. Se calificó como una “muestra de inhumanidad”. El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, señaló que es “una vergüenza que el Gobierno haya impugnado en el Tribunal Constitucional una norma que beneficia a los damnificados para que no les corten los suministros básicos en los contextos de catástrofe”.

De parte de otros parlamentarios de oposición coincidieron en los cuestionamientos al Ejecutivo de Soto y aseguran que el Tribunal Constitucional les dio la razón. La senadora Karol Cariola (PC) calificó la resolución como “un acto de justicia para las familias chilenas” y recordó que el agua, gas y electricidad son elementos básicos frente a una emergencia. Le apoya el diputado y subjefe de la bancada PC e independientes, Marcos Barraza, quien sostuvo que las familias damnificadas ganaron gracias al fallo contundente.

En tanto, el senador Iván Flores (DC) calificó la resolución como “una tremenda derrota” para el Ejecutivo. “¿Cómo el Gobierno no se preocupa de tener asesores que le digan o le recomienden al presidente no cometer este tremendo error?”, expresó el parlamentario.