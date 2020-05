“Le están haciendo una cuarentena a los dineros de los trabajadores”: senadora Rincón se unió a reclamos por problemas para cambiar de fondo de AFP

La senadora Ximena Rincón (DC) fue una de las tantas personas que denunció en sus redes sociales problemas para cambiar de fondo en las AFP.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria sostuvo: "Qué significa esto? Tengo clave, he mirado y accedido a mis fondos hace 2 días. Trato de acceder para cambiar mis dineros y me dicen que no tengo clave. Eso es falso, he escrito a superintendente y estoy presentando reclamo. ¿Qué pasa con los trabajadores que quieren cambiarse? ¿No pueden?".

El miércoles, "AFP Capital" fue trending topic durante varias horas debido a esta situación que también se repitió en otras administradoras, como Hábitat, consignó CNN Chile.

La senadora Rincón comentó a Chilevisión que estuvo cerca de dos horas tratando de realizar un cambio de fondo. Tras la espera, sostuvo que le solicitaron una segunda clave que nunca le habían pedido.

"Esto es un límite a la libertad de los ahorrantes. ¿Para qué se crearon los multifondos? para que la gente pueda elegir", dijo.

"Le están haciendo una cuarentena a los fondos de los trabajadores", agregó.