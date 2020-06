Alcalde de La Cisterna presentó recurso de protección contra autoridades sanitarias por "abandono del Estado hacia los adultos mayores de la comuna"

Durante esta jornada, el alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, presentó un recurso de protección contra autoridades de la Salud por abandono de adultos mayores, refiriéndose a la situación de cuatro hogares de ancianos de la comuna, los cuales totalizan más 90 casos de COVID-19 y seis fallecidos.

“Nuestros médicos ya no dan abasto. Se ha reportado a la Seremi de Salud y no hay respuestas ni protocolos, urge una solución inmediata, no podemos dejar abandonados a los adultos mayores. Pido un S.O.S. para la comuna de La Cisterna”, señaló el edil, según informa CNN Chile.

Debido al "abandono del Estado hacia los adultos mayores de la comuna que viven en hogares de ancianos”, Rebolledo decidió presentar este recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de San Miguel contra el ministro de Salud Jaime Mañalich, la subsecretaria de la cartera Paula Daza. la seremi de Salud Metropolitano, Paula Labra y el director del Senama Octavio Vergara.

El recurso además acusa “la vulneración de los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas y la protección del Derecho a la Salud”.