Van Rysselberghe sorprendida por salida de Sichel: "Desconozco cuáles fueron las razones de fondo, pero para mí no eran evidentes”

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe se refirió al ajuste ministerial que realizó este jueves el Presidente Sebastián Piñera.

En entrevista con radio Duna, la parlamentaria reconoció que este cambio de gabinete “la verdad me tomó por sorpresa”, ya que fue informada de los cambios poco antes del mediodía.

Van Rysselberghe también habló del cambio dentro del comité político, el que fue calificado como "débil", por lo que necesitaba esta "reingeniería". Pero a su juicio, se había ido consolidando.

“Tenía la impresión de que el comité político se había ido afianzando, había ido madurando, se había ido empoderando. No tengo ninguna duda de que hay razones de fondo detrás, ahora no las pregunté y tampoco me las dijeron”, señaló.

En especial le sorprendió la llegada de Cristián Monckeberg (RN) a Desarrollo Social, en desmedro de Sebastián Sichel, el ministro mejor evaluado.

“A mí en lo personal nunca se me ocurrió que podía ser en lugar de Sichel, porque yo encontraba que Sichel, sin ser de la UDI, porque Sichel viene más bien del mundo demócrata cristiano, encontraba que lo estaba haciendo regio”, afirmó.

En ese sentido, reconoció que el nuevo presidente del BancoEstado “le hacía bien al Gobierno” y se había “acoplado muy bien con Felipe Ward”, que también salió del equipo político de La Moneda para liderar el Ministerio de Vivienda.

“No me lo esperaba, sinceramente, desconozco cuáles fueron las razones de fondo, pero para mí no eran evidentes”, sostuvo, asegurando que “lo defendimos hasta el final”.