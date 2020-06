Iván Flores, expresidente de la Cámara: "Debemos pasar de un gabinete de nueva normalidad a uno con un comité transversal"

Frente al reciente cambio en el ministerio de salud y el reconocimiento por la ministra vocera de gobierno de un fallo "en trazabilidad, en aislamiento y en concederle un rol más relevante a la atención primaria", son numerosas las voces desde la oposición y expertos que han llamado a generar a la brevedad un cambio en la estrategia sanitaria.

El ex presidente de la Cámara de Diputados Iván Flores planteó el día de hoy que junto con un cambio en la estrategia fallida de inmunidad de rebaño, debe avanzarse a la brevedad en una nueva y más eficaz firma de acción y estructura de gobernanza para enfrentar la pandemia.

“El gobierno debe abrirse a nuevas formas de manejar esta catástrofe y poner otra velocidad y enfoque a una batalla que se está perdiendo por goleada. Los contagios siguen aumentando demasiado peligrosamente y las cuarentenas “a la chilena”no están dando resultados ni son seguidas por una mayoría de la población. Así lo han demostrado diversos estudios como el de la UDD que muestra cómo ninguna región del país ha alcanzado la reducción de movilidad necesaria para contener la pandemia. Así lo demuestra también las alarmantes cifras de la RM que nos ubican en un lamentable top mundial”, señaló el diputado falangista.

Es relevante diseñar nuevas respuestas creíbles y aplicables por las personas, asegura Flores. "Ningún esfuerzo y medida sobra si se trata de salvar vidas. Debemos, con generosidad, integrar esfuerzos de expertos multidisciplinarios, políticos de distintas posiciones, representantes municipales y regionales, así como las FFAA y de orden en una solo gran esfuerzo, estrategia y acciones. O sea, pasar de un gabinete de nueva normalidad a un gabinete con la participacion vinculante y transversal de un Comité de Gestión de Crisis. Para ello, entre otras acciones más concretas, el ministro de salud debe dejar de ser comentarista de medidas parciales y cifras dramáticas y pasar a entregar soluciones más agresivas y coordinadas con múltiples actores que en distintas instancias de la toma de decisiones. La batalla contra a la pandemia sanitaria, el desastre económico y los dramáticos efectos sociales deben ser enfrentados con rapidez y unión de todas las fuerzas políticas, y NO desde la lógica tradicional de gobierno-oposición” apuntó.

El líder DC también hizo un llamado al gobierno a considerar la aplicación de mayor confinamiento real, incluyendo estados de hibernación en reemplazo de las ineficientes o mentirosas cuarentenas dinámicas. “Con un estado de “hibernación” como el propuesto por Espacio Público, avanzaríamos a medidas más rigurosas. Con un necesario mayor y verdaderamente efectivo resguardo de las calles, con dos o más semanas de cuarentena absoluta. Para esto se debe contar con la aplicación de medidas eficaces y no anuncios fallidos o sesgados cómo está siendo la famosa canasta familiar que no resuelve el aislamiento. Eso es menospreciar el entendimiento y necesidad de la población. La gente debe tener certezas de apoyo real y eficiente. Hoy aún hay gente vulnerable o que han perdido ingresos que siguen esperando el bono covid de marzo o no entienden porque fueron rechazados del IFE-1 o de la canasta familiar.

La gente debe tener claro que una vez recibido los apoyos financieros y dar el tiempo necesario de abastecerse y no salir durante las dos semanas.”

Por último y para que una estrategia de ese tipo o similar a lo que países exitosos en su control ya han aplicado funcione, hay que agilizar el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia así como el Posnatal de emergencia que pasa a discusión en comisión mixta.

A ese respecto Flores concluyó que el gobierno hace un buen rato funciona en el terreno de lo políticamente inadmisible en desconexión absoluta con la realidad y sufrimiento que viven miles de familias.No es un problema de constitucionalidad, es un problema de desconexión gubernamental.

Por eso apuntó que “lo que resulta realmente inadmisible es la ofensiva del gobierno para abortar el proyecto que busca extender en época de emergencia sanitaria la duración del permiso que madres y padres requieren para cuidar a sus hijos recién nacidos. Ojalá y por una vez, se dejen los dogmatismos de lado y el gobierno se abra a políticas con rostro humano que superen los fríos números de Hacienda”.