Mauricio Daza y votación de Ley Miscelánea: “Vamos a ver una verdadera masacre de indicaciones”

El abogado y exasesor legislativo Mauricio Daza advirtió que la votación en particular de la Ley Miscelánea podría dejar fuera una parte importante de las indicaciones presentadas por parlamentarios de oposición.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Daza sostuvo que el debate estará marcado por una “verdadera masacre de indicaciones”.

El abogado explicó que el principal problema radica en que el núcleo del proyecto impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast corresponde a materias tributarias.

“Solamente tiene iniciativa legislativa en materia tributaria, según nuestra Constitución, el Presidente de la República”, afirmó.

Por ello, sostuvo que las indicaciones parlamentarias que busquen modificar aspectos tributarios podrían ser rechazadas automáticamente. “Si es que hay indicaciones de parlamentarios para modificar la ley tributaria, entonces van a ser declaradas inadmisibles”, señaló.

Daza explicó además que el presidente de la comisión respectiva tiene atribuciones para determinar la admisibilidad de las indicaciones. “Ahí también hay una trampa, porque el presidente de la comisión es el que declara admisible o inadmisible las indicaciones”, sostuvo.

En esa línea, recordó que el oficialismo mantiene tanto la presidencia de la Comisión de Hacienda como la mesa de la Cámara de Diputados. “Es muy posible que si se declaran inadmisibles muchas de estas indicaciones, entonces no va a haber otra posibilidad para poder revivirlas con posterioridad”, afirmó.

El abogado sostuvo que, pese al denominado “tsunami” de indicaciones presentado por sectores de oposición, aquello no necesariamente frenará el avance legislativo del proyecto. “Hoy día vamos a ver una verdadera masacre de indicaciones”, insistió.

Según explicó, gran parte de las enmiendas probablemente ni siquiera alcanzarán a ser discutidas. “Muy probablemente el presidente de la comisión declara una gran cantidad de estas indicaciones como inadmisibles y no sean ni siquiera materia de discusión”, indicó.

Daza concluyó que, pese al volumen de propuestas ingresadas, el escenario podría terminar favoreciendo una tramitación rápida de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. “Probablemente tampoco esto va a impedir que haya una tramitación expedita de este proyecto”, afirmó.