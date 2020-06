"Doy mi palabra": Subsecretaria Daza pone las manos al fuego y dice que funeral de Bernardino Piñera cumplió con protocolo sanitario

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a la polémica que generó el funeral de Bernardino Piñera, ex arzobispo de La Serena y tío del Presidente Sebastián Piñera, tras la apertura del ataúd a pesar de los protocolos sanitarios.

Al respecto, Daza dijo en entrevista con T13 que "el protocolo (sanitario) fue absolutamente cumplido".

"Quiero ser bien clara, se cumplió 100% el protocolo dado por el Ministerio de Salud", reiteró.



Crédito: T13 y @vagoilustrado

Dicho protocolo, según Daza, "dice que los ataúdes tienen que estar sellados, y los ataúdes que tienen vidrio están sellados; son ataúdes sellados que efectivamente no tienen ninguna posibilidad de contacto con las personas afuera (...) Se puede abrir y tienen un vidrio, pero el vidrio está absolutamente sellado, y eso es lo importante que tiene que hacerse. No significa que no puedan abrir el ataúd".

"Yo doy mi palabra 100%; ese ataúd estaba absolutamente sellado, el vidrio está sellado y por eso el protocolo del Ministerio de Salud se cumplió 100%", afirmó.

Eso en cuanto al ataúd, porque otra crítica que recibió el video que circuló en redes sociales es sobre la cantidad de personas presentes en el funeral, incluido un músico con una guitarra. Sobre esto, Daza también dijo que se cumplió el protocolo. "Absolutamente, el Presidente Sebastián Piñera tuvo mucha precaución y se cumplió el número de personas que podían estar presentes", sostuvo.