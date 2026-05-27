Matthei advierte impacto económico global por guerra en Irán: “Nos puede pegar a nosotros”

Evelyn Matthei expresó su preocupación por el escaso debate que existe en Chile respecto a la guerra en Irán y sus posibles efectos económicos internacionales, advirtiendo que el conflicto podría terminar afectando directamente al país.

En conversación con radio Pauta, la exalcaldesa sostuvo que Chile depende fuertemente del comercio internacional y que una eventual crisis energética mundial tendría consecuencias relevantes para la economía nacional.

“Yo estoy impresionada de lo poco que se habla en Chile sobre la guerra de Irán y de las posibles consecuencias, porque Chile depende básicamente del comercio internacional”, afirmó.

Matthei aseguró que, según análisis internacionales, los ataques realizados por Estados Unidos e Israel durante marzo y abril no habrían debilitado de manera decisiva la capacidad militar iraní.

“A esta altura pareciera claro que los ataques de marzo y abril fueron ataques fallidos por parte de Estados Unidos e Israel. Parece que ni siquiera terminaron con las plantas nucleares que tienen”, señaló.

La exministra también sostuvo que Irán mantendría intacta gran parte de su capacidad militar. “El stock de misiles balísticos que tiene Irán está básicamente intacto”, dijo, agregando que el país habría recibido “sistemas bastante avanzados de radares, probablemente desde Rusia”.

Según Matthei, esos sistemas habrían permitido detectar y destruir aviones norteamericanos, incluso aeronaves stealth diseñadas para evadir radares.

Además, cuestionó las expectativas que, a su juicio, tenía Estados Unidos respecto a una eventual caída del régimen iraní. “Estados Unidos pensó que eliminando a sus líderes iba a salir la gente a la calle y se iba a tomar el poder. No pasó”, afirmó.

También descartó que las sanciones económicas hayan logrado generar un colapso interno. “Pensaron que la economía iraní iba a colapsar con el bloqueo. No va a pasar. O sea, no pasó y no va a pasar”, agregó.

Matthei advirtió que el conflicto podría derivar en una crisis energética global durante los próximos meses. “Se supone que por ahí por junio los stocks de combustible se están ya agotando, los stocks de emergencia. Pero a partir de junio, julio, podría ya haber escasez”, sostuvo.

En ese escenario, explicó que una menor disponibilidad de petróleo afectaría la producción mundial y podría generar un deterioro económico global.

“Y eso puede significar entonces una situación muy compleja para la economía internacional. Y esa situación compleja en la economía internacional nos puede pegar a nosotros”, concluyó.