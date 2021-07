Machi Linconao responde a críticas de Marinovic por hablar en mapudungún durante la CC: "Sus expresiones han generado incitación al odio racial"

La machi Francisca Linconao, constituyente con un cupo reservado para los pueblos originarios, respondió a la convencional Teresa Marinovic (Vamos por Chile), quien criticó hoy a Linconao por hablar en mapudungún mientras sesionaba la Convención Constitucional. Al respecto, la constituyente mapuche dijo que las expresiones de Marinovic han generado incitación al odio racial".

"A semanas de iniciada la Convención Constitucional, se han expresado discursos que dañan seriamente la sana convivencia social", dijo Linconao en un comunicado. "Algunas declaraciones han sido expresadas por parte de la constituyente de extrema derecha Teresa Marinovic Vial, en contra de una constituyente democráticamente electa y autoridad tradicional del Pueblo Nación Mapuche", sostuvo.

"Me ha acusado de 'dictadora', y hoy, dice que he montado 'un show' porque me he expresado en mi lengua materna", apuntó. En esa línea, dijo que sus declaraciones "han generado incitación al odio racial y denigración a sectores considerados como vulnerables, tanto en Chile como a nivel internacional: afecta a mujeres, adultas mayores y pueblos indígenas".

"Se debe saber que estoy con todo el Derecho a mi favor, cuando hablo en mapuzungun en mi rol como constituyente", argumentó la machi Linconao, citando a la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT, la Ley contra la discriminación N° 20.609, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

También se refirió a la excandidata a la Convención por la UDI, María Luisa Cordero, quien calificó a Linconao de “alcohólica” y con “evidentes vacíos mentales”. "Mintió y me denigró públicamente; pero además, de haber sido verdad, hubiese faltado a la ética profesional que debe guiar a todo médico, y que es proteger la integridad de sus pacientes", mencionó la convencional.

Por último, también solidarizó con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, "que ha sido también objeto de discriminación racial y amenazas a su integridad".