Ministro Bellolio califica la acusación contra Piñera como "un ataque a la democracia" y una "especie de golpe blando"

Presentada la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, desde el Gobierno salieron al paso y rechazaron el libelo acusatorio. Desde el Congreso, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio acusó que lo que se busca con este recurso es "afectar las elecciones legítimas" del 21 de noviembre, y calificó esta acción como "un ataque a la democracia" y una "especie de golpe blando".

Acompañado por su par de la Segpres, Juan José Ossa, y el subsecretario Máximo Pavez, Bellolio dijo en un punto de prensa que es "sorprendente que haya candidatos presidenciales que quieran inflingirle un daño a la institución de la Presidencia de esta manera, de una acusación sin ningún tipo de fundamento en donde ya hay cosa juzgada".

"A lo que se le hace daño no es solamente a este Gobierno, es la institución de la Presidencia, y esa puerta, el querer abrir que los presidentes no duran cuatro años, es un golpe durísimo que la democracia no puede aceptar frente a una acusación que se basa en hechos que no son ciertos, que se basa simplemente en política porque estamos en campaña electoral, y porque no quieren permitirle a los chilenos que se haga un traspaso de mando republicano y democrático el 11 de marzo de 2022", agregó el vocero.

También criticó que "este interés de esa izquierda radical que en el pasado ha promovido la violencia y que han estado en contra de acuerdos (...) no nos extraña. Lo que sí esperamos es que los parlamentarios que creen en la democracia no se plieguen a generar este clima de inestabilidad y de no traspaso democrático y republicano el 11 de marzo de 2022".

Finalmente, manifestó que "frente a un ataque a la democracia, a una especie de golpe blando y al interés de que no haya un traspaso democrático y republicano el 11 de marzo de 2022 (...) es obvio que quieren modificar el resultado de las elecciones democráticas y que no haya un traspaso republicano y democrático el 11 de marzo de 2022".

El ministro Juan José Ossa también se refirió en duros términos a la presentación de esta acusación constitucional, señalando que el fin es "puramente el electoral, el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional (...) no había visto un trabajo jurídico tan poco serio".