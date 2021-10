Kast hace gesto a Chile Vamos y no descarta nombrar ministros del sector: "Todos vamos a tener que abrirnos al diálogo"

A menos de un mes de la elección, y cuando el abanderado de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, ha condicionado su apoyo a José Antonio Kast si es que pasa a segunda vuelta, el líder del Partido Republicano hizo un gesto a la coalición de gobierno y aseguró que "por supuesto" gobernaría con ellos, no descartando incluirlos en ministerios, de llegar a La Moneda.

"Ellos también van a necesitar de nosotros. Estamos abiertos a llegar a los mejores acuerdos para el país. Todos vamos a tener que abrirnos al diálogo", manifestó Kast en entrevista con El Mercurio.

Kast añadió que hay puntos de unión entre sus propuestas y el acuerdo programático que tuvo Chile Vamos antes de llegar al Gobierno. "El Presidente Sebastián Piñera en su programa habló de achicar el Estado y no lo hizo; habló de combatir el terrrorismo y no lo hizo; habló de sacar a los parientes y no lo hizo. Chile Vamos tuvo un acuerdo político que se plasmó en un programa de Gobierno y yo creo que la mayoría de ellos sigue creyendo en ese programa en el cual nosotros también creímos. Hay puntos de unión", afirmó.

Y a pesar de esto, aclaró que “aquí todos tenemos que dar algo para mejorar la calidad de la política y mejorar la calidad de vida de las personas. Si alguien me dijera que me apoya, pero que ponga a esta persona de ministro y esa persona no es la adecuada para el Ministerio, esa persona no va a estar".

Sobre las dudas que generaría en sectores de la centroderecha apoyarlo, se preguntó si entonces votarían por Boric. "Aquí se juegan dos modelos de sociedad. Un modelo de desarrollo, de libertad, o un modelo de subdesarrollo y totalitarismo. Hoy las personas están valorando y reconociendo lo que nosotros planteamos, que tiene mucho de sentido común, nada de extremo, y que siempre hemos planteado en el plano de las ideas", enfatizó.

Además, el líder del Partido Republicano marcó una diferencia con sus contendores, asegurando que "nosotros somos los únicos que planteamos una rebaja importante de impuestos".