Eventual segunda vuelta contra Kast: Boric no descarta incluir a partidos de Nuevo Pacto Social y dice que "para gobernar se necesitan mayorías"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, no descartó incorporar a partidos de Nuevo Pacto Social en su campaña de una eventual segunda vuelta con el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Consultado sobre una posible inclusión de Nuevo Pacto Social de cara a la segunda vuelta, el diputado por Magallanes señaló en conversación con Radio Duna que "hoy nuestra alianza política es Apruebo Dignidad y no es solo alianza electoral porque somos una generación que se ha ido encontrando en la lucha por diferentes causas, entonces hemos ido consolidando una confianza que va más allá de lo que se puede ver”.

“Pero también entiendo que para gobernar se necesitan mayorías que perduren en el tiempo. Para hacer las transformaciones profundas que queremos hacer, se requiere ser mayoría. Yo lo tengo absolutamente claro y estoy abierto a tener esa discusión", añadió el aspirante a La Moneda.

"En el seno de Apruebo Dignidad no es algo que de un zarpazo se puede decidir por una sola persona, pero no me cabe duda de que vamos a incorporar más gente. Apruebo Dignidad es nuestro pacto, es nuestra base, y desde ahí estoy abierto a tener conversaciones más amplias desde Apruebo Dignidad”, prosiguió.

Sobre su cercanía con el Partido Socialista (PS), expresó que "por supuesto que a la gente que nos quiere apoyar del PS nosotros la vamos a recibir, y bienvenidos sean, pero yo he sido muy cuidadoso también en no hacer interpelaciones morales al PS de decir dónde están. Yo entiendo los procesos institucionales".

"Si bien me siento parte de una historia larga de las tradiciones del socialismo libertario chileno profundamente comprometido con la democracia, los referentes del PS también son mis referentes, me parece que es importante respetar los procesos institucionales que vive el PS. No tengo ninguna duda de que nos vamos a tener que sentar a conversar”, agregó Boric.

Respecto a la Democracia Cristiana (DC), el candidato mostró más reticencia. “La DC ha jugado un rol más bien refractario en los procesos de transformación, y creo que el ejemplo del segundo gobierno de Bachelet fue muy claro en eso", espetó.

"Ahora, si en segunda vuelta se da el escenario de enfrentar un proyecto de transformación con lo que desde nuestra perspectiva es un retroceso autoritario, como el que representa JAK, creo que tenemos que tener la disposición de sentarse a conversar. No llegar a acuerdo previos, pero sí conversar con todo el que sea necesario”, puntualizó.