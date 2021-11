Naranjo tras anuncio de Provoste de nombrarlo como vocero de su campaña: "Lo entendí como una broma"

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste aprovechó el boom del diputado Jaime Naranjo (PS) -luego de hablar por 15 horas en la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera- y lo nombró como vocero de su campaña. "Se ha comprometido a hablar desde aquí a la segunda vuelta", dijo.

Sin embargo, el parlamentario reaccionó con cierta incredulidad al anuncio, señalando que "lo entendí como una broma ya que como había hablado tanto tiempo, podía hablar como ella señaló, hasta segunda vuelta".

"Creo que hay personas que pueden hacerlo mejor que yo. Sería lamentable que se pudiera confundir la acusación constitucional con que yo me transformara en vocero de ella. Agradezco el gesto, pero lo entendí como una broma y no como una petición formal para ser vocero", agregó Naranjo en un punto de prensa desde el Congreso.

En ese sentido, señaló que "no lo entendí como una invitación, lo entendí como un comentario, pero oficialmente nadie me ha comentado que pueda ser vocero, no es que no quiera, es que hay personas que tienen más condiciones que yo para ser vocero".