Senador Ossandón reportó un intento de robo en su oficina parlamentaria en Lo Barnechea

El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón reportó este sábado un intento de robo en su oficina parlamentaria, ubicada en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana. Sin embargo, el parlamentario aseguró que no se llevaron nada.

"Desconocidos entraron a mi sede parlamentaria. No sé qué buscaban, pero hurgaron todo. No se llevaron computadores y tampoco electrodomésticos. Pero abrieron todos los cajones y revolvieron cuánto papel encontraron. Aviso: ¡No busquen lo que no existe!", informó Ossandón a través de su cuenta de Twitter.