Corte de Apelaciones de Rancagua ordena realizar nuevo juicio oral contra suspendido fiscal Emiliano Arias

El suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, tendrá un nuevo juicio por doble delito de violación de secreto, debido a la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua que acogió el recurso de nulidad presentado por los querellantes.

En primera instancia, la justicia lo había absuelto de extraer una ficha del Sistema de Apoyo a la Operación (SAO) desde el Ministerio Público, la cual le habría sido facilitada a su hermana en el marco de una causa de drogas en Puerto Montt.

La defensa de Arias dijo, en los alegatos, que la ficha fue retirada con el afán de denunciar un delito y no con intervenir la labor de la justicia.

En el fallo, que fue de carácter unánime, la Justicia estableció que si bien Arias "procedió a revelar a los familiares información contenida en dos fichas obtenidas en la base interna de la institución donde presta sus servicios, la que en parte tienen carácter secreta y que no deben ser entregadas ni publicadas", "no se establece la afectación al bien jurídico resguardado" y "los hechos descritos no encuadran en el tipo penal de revelación de secreto".