"Voy a trabajar por Boric, me lo pidan o no me lo pidan": Diputado Naranjo manifiesta apoyo a candidatura de Apruebo Dignidad

El diputado Jaime Naranjo (PS) manifestó públicamente su apoyo al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, luego de las elecciones del domingo. En segunda vuelta, Boric enfrentará al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

"Voy a trabajar (por Boric), me lo pidan o no me lo pidan. Mi ánimo y espíritu es luchar para que la derecha no llegue al poder en diciembre (...) Lo único que tenemos que hacer las fuerzas de oposición es trabajar en unidad, unidad y unidad", dijo el legislador en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Diputado Naranjo expresa apoyo a Boric.

Video vía Twitter: @diputadonaranjo

"La única condición que debiéramos tener todos los demócratas, para ponernos a disposición de nuestro candidato presidencial Gabriel Boric, es defender lo que se ha avanzado en derechos para todos, mejorar la calidad de vida, más seguridad pública, mejores empleos", escribió Naranjo posteriormente en la red social.

Recordemos que el diputado Naranjo dio un discurso de cerca de 15 horas durante la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. El objetivo era esperar al diputado Giorgio Jackson (RD), quien se encontraba en cuarentena por ser contacto estrecho de Boric, que en ese momento padecía Covid-19.

Posteriormente, el 11 de noviembre, la entonces candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, anunció que Naranjo integraría su equipo de voceros. Sin embargo, el legislador explicó que lo entendió "como una broma".

Luego, en conversación con The Clinic, el diputado expresó que “si en segunda vuelta me piden que sea el vocero de él (Boric), voy a ser el vocero de él feliz”.