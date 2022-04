Cancillería está en búsqueda de Gonzalo Lira: periodista chileno que denunció acciones del gobierno de Zelenski se encuentra desaparecido en Ucrania

El periodista chileno Gonzalo Lira López, lleva desaparecido desde el 15 de abril en Ucrania. El reportero estaba radicado en Kharkiv y se encontraba en la zona de conflicto en medio de la guerra con Rusia al momento de su extravío.

El último reporte de Lira fue en la ciudad de Kharkiv, lugar donde se encontraba al momento de dejar su última señal, compartiendo un contenido de Youtube el que mostraba sobre una matanza en Mariupol posterior a la retirada de las tropas rusas en su cuenta de Twitter.

Dozens of Murdered Civilians Found in Mariupol After Ukraine Retreats” https://t.co/7cdEjGca1a

Lira ha sido un periodista que ha sido crítico al régimen de Volodimir Zelenski y ha denunciado atrocidades realizadas por grupos neonazis en Ucrania. El mismo periodista fijó un tweet en su cuenta personal que “si no has tenido noticias mías en 12 horas o más, pon mi nombre en esta lista”. Haciendo referencia a un listado de periodistas desaparecidos que han entregado información que compromete al Presidente ucraniano.

You want to learn the truth about the Zelensky regime? Google these names:

Vlodymyr Struk

Denis Kireev

Mikhail & Aleksander Kononovich

Nestor Shufrych

Yan Taksyur

Dmitri Djangirov

Elena Berezhnaya

If you haven’t heard from me in 12 hours or more, put my name on this list.

GL

— Gonzalo Lira (@realGonzaloLira) March 26, 2022