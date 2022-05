Ministra Yarza ante detección de viruela del mono: "No es Covid, no podemos actuar de forma similar"

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, abordó la forma de diagnóstico de la viruela del mono, esto, luego de que autoridades sanitarias de Argentina confirmaran el primer caso de la enfermedad en el país.

Tras ser consultada sobre la forma de detección, Yarza indicó que "no es coronavirus, no es Covid, no podemos actuar de forma similar, pero sí hemos aprendido cosas y efectivamente desde que la comunicación se realizó de parte de la OMS, lo que hemos hecho es instalar un sistema de vigilancia robusto, de notificación inmediata en cualquier punto de la red asistencial pública y privada en todo el territorio nacional".

Dicho sistema de vigilancia "está anclado no solo por el proceso de registro y notificación, sino que también por la información, instrucciones, normativas para poder detectar y ver cuáles son los casos sospechosos con los cuales los profesionales de la red asistencial tienen que tomar, notificar e iniciar estudios", sostuvo.

En la misma línea, la secretaria de Estado informó que la viruela del mono se diagnostica mediante un PCR.

"Esto está instalado y estamos gestionando los últimos detalles para que que si encontramos algún caso, lo que estamos pensando es que vamos a buscar un centro asistencial, donde tener todas las medidas de aislamiento y lo vamos a dar a conocer yo creo que la próxima semana", señaló.

"Hoy podemos decir que en Chile podemos diagnosticar la enfermedad de la rubiola símica o del mono", complementó.

Sobre los síntomas, Yarza explicó que se presenta fiebre, lesiones en la piel, mialgia, "y si alguien tiene eso, tiene que acudir a un servicio de urgencia o llamar".







"La forma que tenemos es una red asistencia que está robusta, que tiene la información, capacidad de detección y diagnóstico", cerró. .