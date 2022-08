Después de 25 años, XV Congreso de Estudios de Música Popular vuelve a Chile

Luego de 25 años, Chile será sede del XV Congreso de Estudios Música Popular “Fronteras, rutas y horizontes en las músicas populares en América Latina”, con un guiño al primero que se efectuó en Santiago, en el año 1997.

El evento -organizado este año por el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (IMUS PUCV) y la Rama Latinoamericana de la “Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular” (IASPM-International Association for the Study of Popular Music)- se llevará a cabo durante cuatro días, del 7 al 10 de septiembre de 2022, con entrada liberada y pase de movilidad.

“Se ha realizado en Bogotá, México, Río de Janeiro, Buenos Aires, La Habana, Lima, Caracas, Córdoba, Salvador y San Juan de Puerto Rico. El último, en 2020, sería presencial en Medellín, pero la pandemia obligó a hacerlo online. Este año volvemos a la presencialidad, aunque tendrá actividades por streaming. La mayoría de las actividades se realizarán en la Casa Central de la PUCV y en aulas y auditorios de las Facultades de Ingeniería”, indicó la académica Laura Jordán.

Desde Uganda

Una de las actividades principales del Congreso será la conferencia de honor “Ugandan 'Rumba': From Africa to Latin America through the Democratic Republic of Congo to Uganda”, pronunciada por Sylvia Antonia Nannyonga-Tamusuza.

Ella es profesora asociada de Música, jefa del Departamento de Artes Escénicas y Cine de la Universidad de Makerere, coordinadora de los Proyectos de Etnomusicología en Uganda, y fundadora y curadora del Archivo Audiovisual Klaus Wachsmann de la Universidad de Makerere (MAKWAA).

La actividad se efectuará el día jueves 8 de septiembre, a las 15 horas, en el Aula Mayor Isabel Brown Caces, IBC, ubicada en avenida Brasil Nº 2241, Valparaíso, seguido por una intervención musical de la aplaudida Orquesta Andina PUCV.

Simposios

Durante las tres primeras jornadas se desarrollarán cinco mesas de ponencias paralelas sobre los ejes principales, fronteras, rutas y horizontes, abordando las relaciones culturales bilaterales, multilaterales y supranacionales, invitando a repensar la noción de frontera como límite entre los países; pensar en mapas e historias de las músicas populares en todo el continente, considerando las condiciones políticas, sociales y culturales; y en las nuevas tendencias populares, proyectando el futuro del continente. Para participar no es necesario inscribirse, sino que tan sólo contar con pase de movilidad.

El Congreso cuenta con alrededor de 150 ponentes, especialistas en distintas disciplinas, provenientes de todos los países de América Latina y, algunos, de Europa, organizándose en 15 simposios que desarrollarán temas tales como cultura sonora, sociología de la música, percusión y rítmica, mediatización y plataformas digitales, producción de grabaciones, música y poder, música en la infancia, música de videojuegos, músicas afrolatinoamericanas, identidades nacionales y regionales, trayectorias de las escenas virtuales de música, las vidas mediáticas de los artistas, activismos musicales, música popular e imagen y música popular y política.

A su vez, se realizarán actividades especiales plenarias. El día miércoles 7, a las 11:30 horas, se efectuará una mesa redonda sobre ciudades musicales creativas pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), buscando un diálogo que permita pensar en Valparaíso, declarada ciudad creativa musical. Hablarán de sus experiencias especialistas de cuatro ciudades de Latinoamérica: Liliana González, sobre La Habana; Darío Tejeda, Santo Domingo; Carlos Sandroni, Recife; y Carolina Santamaría, sobre Bogotá.

En tanto, el viernes 9, a las 18 horas, se efectuará un lanzamiento múltiple de libros que han sido publicados en los últimos dos años en América Latina sobre músicas populares, en la Sala Pablo Neruda de la Biblioteca Pública Santiago Severín, ubicada en plaza Simón Bolívar Nº 1653, Valparaíso.

IASPM-AL

IASPM-AL es la Rama Latinoamericana de la “Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular” (IASPM-International Association for the Study of Popular Music).







Se trata de un espacio multidisciplinario de convergencia en torno a la reflexión de las músicas populares latinoamericanas y caribeñas en cualquiera de sus dimensiones estéticas, usos y períodos históricos. En su calidad de asociación, se define como un espacio académico de gestión y coordinación abierto a todos los campos de investigación de la música. Sus actividades incluyen tanto la transmisión de experiencias de músicos prácticos, como la producción teórica de estudiosos y académicos que realizan aportes al conocimiento social por medio de la problematización de las músicas populares.

Sus objetivos principales son proponer e impulsar iniciativas para el desarrollo de los estudios de música popular en América Latina, favorecer la articulación del trabajo de investigación de los miembros de la Rama y divulgar tanto su producción como publicaciones y otros acontecimientos de interés para los estudiosos de la música popular en la región.

El congreso está coorganizado por la directiva de IASPM-AL y el Comité Organizador Local, integrado por docentes e investigadores del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y otros colegas.

La Asociación fue creada como una rama de la International Association for the Study of Popular Music, pero su organización interna y sus actividades son pensadas según las necesidades y expectativas regionales. En la actualidad cuenta con alrededor de 350 miembros procedentes de más de 10 países distintos de América Latina y el Caribe.

