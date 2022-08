Presidente Boric responde a mentiras sobre propuesta de nueva Carta Magna: "El derecho a la vivienda propia y digna va a estar garantizado si se aprueba la nueva Constitución"

En el marco de su visita a la región de Tarapacá, el Presidente Gabriel Boric cuestionó las mentiras que rondan sobre la propuesta de nueva Constitución y afirmó que "es mentira" que la nueva Carta Magna no asegure la vivienda propia.

"Me molesta profundamente cuando mienten, cuando tergiversan, cuando hay personajes de la opinión pública que dicen que por ejemplo que el proyecto de nueva Constitución no asegura la vivienda propia, o más bien que la niega. Eso es mentira, falso", sostuvo el Mandatario, tras participar en la entrega de conjuntos habitacionales en Vallenar.

"Cada uno puede votar como quiera el 4 de septiembre, ambas opciones, Apruebo y Rechazo son legítimas, pero hagámoslo revisando, formándonos una convicción, pero no mintiendo", añadió el jefe de Estado.

"El derecho a la vivienda propia y digna va a estar garantizado si se aprueba la nueva Constitución, y nosotros como Gobierno en el caso que no se apruebe, igual vamos a luchar porque el derecho a la vivienda propia y digna esté garantizado. Hoy no lo está", complementó.

"Me parece importante insistir en esto, porque las cuestiones electorales no nos pueden llevar siempre a tratar de escuchar la peor versión del argumento del otro. En estos temas que son desafíos nacionales tenemos que unirnos, no podemos estar peleándonos entre oposición y oficialismo. Espero que cuando se trate de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo logremos unirnos como país", sostuvo el Mandatario.