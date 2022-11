Embajada de Irlanda en Chile organizará conversatorio sobre su experiencia constitucional: el invitado principal es Art O´Leary

El proceso constituyente que se vivió en Chile también se ha replicado en otros países, como en Irlanda. Precisamente por eso, la Embajada de Irlanda en Chile organizará un conversatorio titulado "Convención Constitucional y Asambleas de Ciudadanos: la experiencia irlandesa", donde explicarán todo su proceso, a raíz de que en Chile dicho proceso aún no termina, con los partidos políticos afinando los pasos a seguir.

Como explica el embajador de Irlanda en Chile, Paul Gleeson, "Irlanda es uno de los pocos países del mundo que ha abordado la reforma constitucional de esta manera en los últimos años y el pueblo irlandés considera que nos ha resultado beneficioso".

Como invitado principal, participará Art O’Leary, actual Secretario General de la Comisión Electoral de Irlanda -una nueva organización de gestión y supervisión para asuntos electorales y de democracia más amplia- y Secretario también de las dos Asambleas de Ciudadanos en curso. Actualmente, también es Secretario de las 2 Asambleas de Ciudadanos en curso en Irlanda: iniciativas de democracia deliberativa creadas para asesorar al gobierno sobre la crisis de la pérdida de biodiversidad y las estructuras de gobierno local en Dublín.

Además, fue Secretario también de la Convención Constitucional de Irlanda de 2012 a 2014, una iniciativa de dos años dirigida por los ciudadanos para considerar el cambio constitucional en un amplio número de áreas, desde el sistema electoral hasta el matrimonio igualitario.

Moderarán Domingo Lovera Parmo, Ph.D. Osgoode Hall Law School (2016). Ll.M. Columbia University (2007). Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Diego Portales (2002). Director e investigador en el Programa de Derecho Público, Universidad Diego Portales. Co-editor Revista Derecho y Crítica Social; y Claudia Heiss Bendersky, Profesora asistente y jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Doctora (Ph.D.) en Ciencia Política, New School for Social Research, Estados Unidos. Master of Arts en Ciencia Política, Columbia University, Estados Unidos. Periodista, Universidad de Chile. Becaria Fulbright 2001-2002. Ex Presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política 2012-2014.

El evento se desarrollará en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (República 105) el próximo martes 15 de noviembre de 2022 a las 11:30 hrs. Para participar de la actividad gratuita, se debe registrar previamente a través de la página web de la Embajada.