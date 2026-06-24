A uno lo entregó su padrastro: caen 4 de 5 responsables de muerte de niño de 12 años tras encerrona

La investigación por la encerrona que terminó con la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo registró un importante avance, luego que Carabineros confirmara la detención de cuatro de los cinco integrantes de la banda que participó en el crimen.

El último arresto corresponde a un adolescente de 17 años que llegó hasta la 14ª Comisaría de San Bernardo acompañado por su padrastro, quien decidió entregarlo a la policía. Con esta captura, solo queda un integrante prófugo del grupo investigado por el robo con homicidio ocurrido la madrugada del pasado martes.

La detención se suma a las de otros tres jóvenes, de entre 17 y 21 años, quienes fueron identificados gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía Occidente, el OS9 de Carabineros, equipos especializados de búsqueda de vehículos y el Sistema de Análisis Criminal.

Durante una vocería realizada en dependencias del OS9, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, aseguró que los otros involucrados ya fueron identificados y que las diligencias continuarán hasta concretar la captura del último prófugo.

“Vamos a seguir trabajando para buscarlos y detenerlos. Eso es lo que corresponde. Los delincuentes deben estar en la cárcel y no merecen estar cometiendo este tipo de delitos ni creando tanto dolor como lo hicieron en estos denominados tours delictuales”, sostuvo.

La fiscal regional subrogante Occidente, Paulina Díaz, afirmó que el caso recibió máxima prioridad desde el primer momento debido a la gravedad de los hechos y a la condición de niño de la víctima. “Esto, para todos nosotros, es una tragedia que cala hondo en nuestra sociedad completa”, señaló.

La investigación permitió reconstruir una secuencia de al menos cinco delitos cometidos durante la misma noche. Según explicó el fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, la banda inició su recorrido delictual robando un vehículo en una estación de servicio Shell, donde intimidaron y agredieron a una víctima para sustraerle el automóvil.

Posteriormente atacaron a un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco, a quien golpearon y le fracturaron un brazo antes de robarle sus pertenencias.

Más tarde interceptaron el vehículo en el que viajaba el niño junto a su padre y una tía en el sector de Catemito, en San Bernardo. Los delincuentes descendieron del automóvil que utilizaban, intimidaron a las víctimas con armas cortopunzantes y las obligaron a bajar.

“Se bajan todos sus ocupantes, nuevamente realizando un acto intimidatorio, amenazas, agreden, golpean a las dos personas que se encontraban en los asientos delanteros del vehículo, con el propósito de sustraerle las especies y principalmente el vehículo en que se transportaba”, relató Tapia.

En medio de la violencia del asalto, el niño no logró escapar del automóvil y quedó atrapado con el cinturón de seguridad cuando los delincuentes emprendieron la huida.

Según explicó previamente el fiscal Juan Carlos Hidalgo, el menor habría intentado liberarse o descender del vehículo, quedando enredado en el sistema de seguridad. “Probablemente, el menor quiso liberarse o bajar del vehículo (…) quedando enredado en el cinturón de seguridad, motivo por el cual fue arrastrado por varios kilómetros”, indicó.

El cuerpo del niño fue encontrado posteriormente en el sector de avenida Portales con Leonardo da Vinci, lugar donde los delincuentes abandonaron el vehículo robado.

Las diligencias incluyeron revisión de cámaras de seguridad, análisis de perfiles criminales, levantamiento de huellas y peritajes en los vehículos recuperados. El trabajo permitió establecer la participación de los imputados en toda la secuencia delictual.

Respecto del adolescente entregado por su padrastro, Carabineros informó que registraba antecedentes previos de intervención por conductas de riesgo. Había sido ingresado al programa “24 Horas” en abril de 2024 por un robo con intimidación y nuevamente en marzo de 2026 por receptación de vehículo, siendo derivado en ambas oportunidades a programas preventivos de la Municipalidad de San Bernardo.

Mientras continúan las diligencias para capturar al quinto integrante de la banda, el Gobierno confirmó la presentación de querellas por este crimen que conmocionó al país y reabrió el debate sobre la violencia de las encerronas y la participación de menores de edad en delitos de alta connotación.