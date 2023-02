Alcalde de Tiltil y diputada Mix llaman al Gobierno a rechazar instalación de planta contaminante en la comuna

El alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela, y la diputada Claudia Mix (Comunes) llamaron este jueves a la seremis de la Región Metropolitana a rechazar el proyecto Cigri -de la empresa Ciclo- en el Comité de Evaluación Ambiental (Coeva), que el próximo lunes votará la iniciativa, que se pretende instalar en Tiltil.

El proyecto busca instalar una infraestructura industrial para el tratamiento, disposición y eliminación de residuos tóxicos industriales peligrosos y no peligrosos. Las autoridades apuntaron que Cigri sería una nueva planta contaminante -la número 50, según denunciaron- en la comuna.

"No hay que considerar a Cigri como un proyecto aislado, porque no lo es, es una empresa contaminante que sumada a las 49 que ya tenemos en nuestro territorio que ya no soporta más otra carga medioambiental", dijo el jefe comunal de Tiltil.

"Llevamos años siendo la comuna que debemos tolerar la carga del progreso y el desarrollo de la región sin tener ningún beneficio a cambio, al contrario, lo que único que han tenido los vecinos y vecinas de Tiltil, es deterioro en su calidad de vida, en su salud y en el medioambiente”, añadió.

Por su parte, la diputada Mix sostuvo: "hacemos un llamado a las Seremis de la Región Metropolitana, que a través de la Coeva votarán este 13 de febrero la instalación de Cigri, rechazar unánimemente tal solicitud".

"Impedir su instalación resulta imperativo, considerar no sólo la opinión del SEA, sino lo más importante, las legítimas demandas ciudadanas de una comunidad que ya sufre los efectos contaminantes y la saturación de otras 49 empresas instaladas en esta comuna, donde algunas localidades viven con tres horas de agua al día durante el verano. Tiltil no resiste otra empresa contaminante más", agregó.

Recordemos que el relleno sanitario más grande de la Región Metropolitana se ubica en Tiltil, en el sector de Montenegro y Rungue. Allí también se encuentran industrias mineras, como Anglo American, Codelco, Minera San Pedro, Cemento Polpaico BSA; industrias de Riles como Rilsa; Plantel de Cerdos como Porkland; industrias de la aceituna, entre otras.