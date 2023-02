Compin RM: Contraloría detecta licencias médicas a personas fallecidas e instruye sumario

La Contraloría General de la República (CGR) detectó en una auditoría -publicada el 17 de enero del 2023- que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de la Región Metropolitana autorizó licencias médicas que fueron extendidas a personas fallecidas. Esto, entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de marzo del 2021.

"Se advirtió la ausencia de monitoreo y control en las autorizaciones que realizó la Compin RM de licencias médicas que fueron extendidas a nombre de personas fallecidas. En efecto, la entidad se pronunció sobre 24 reposos cuyos beneficiarios habían fallecido, inclusive 19 años antes de la emisión de la licencia respectiva", señaló Contraloría en el informe.

Ante ello, la CGR ordenó a la Seremi de Salud de la RM "oficiar a la entidad pagadora, para que esta determine si los subsidios por incapacidad laboral derivados de las licencias médicas individualizadas (...) fueron pagados fuera de los casos en que la normativa lo permite".

La Seremi de Salud también "tendrá que adoptar las medidas tendientes a que, en lo sucesivo se verifique si las licencias médicas han sido extendidas a personas ya fallecidas, sin perjuicio de su facultad para aprobar las que se hubieren otorgado", añadió Contraloría en el documento.

A su vez, la Seremi de Salud de la RM tendrá que iniciar un procedimiento disciplinario para investigar los hecho señalados y "hacer efectivas las correspondientes responsabilidades administrativas".

Otros hallazgos

Contraloría halló otras irregularidades. Por ejemplo, advirtió la existencia de multas no cobradas ni percibidas por la Tesorería General de la República (TGR) por inacción de la Compin RM, toda vez que éstas no fueron registradas por esa comisión, por un total de 405 UTM, en circunstancias que los usuarios no habían sido creados.

El ente contralor igualmente detectó que en 10.520 licencias médicas la Compin RM excedió el plazo máximo para efectuar el pronunciamiento, con demoras de hasta 297 días hábiles.

Asimismo, en lo que respecta al cálculo del subsidio, la CGR determinó que el tiempo transcurrido para realizar dicho proceso, desde que las licencias médicas fueron autorizadas, oscila entre 1 y 453 días hábiles.