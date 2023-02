Presidente Boric designará a nuevo director de Senapred una vez terminada la emergencia por incendios forestales 

El Presidente Gabriel Boric resolvió postergar la designación del director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) una vez terminada la emergencia a raíz de los incendios forestales que azotan a la zona centro sur del país.

Según consigna La Tercera, los cuatro nombres propuestos para acceder a la jefatura del organismo se encuentran en la oficina del Mandatario desde el pasado 26 de diciembre. El cargo ha sido subrogado por Mauricio Tapia hace 94 días.

En ese sentido, desde el Ministerio del Interior informaron que "el Presidente de la República decidió posponer el nombramiento, con el objetivo de concentrar a la institución en el despliegue de capacidades necesarias para hacer frente a la emergencia".

Según los plazos establecidos en el sistema de Alta Dirección Pública, el jefe de Estado cuenta con 90 días hábiles para proceder con el nombramiento desde que recibió la cuaterna. Es decir, el Mandatario tiene hasta el próximo 27 de abril para hacer pública su elección.

Desde Interior enfatizaron que "el nombramiento fue tramitado completamente, pero no será ejecutado mientras no concluya la grave emergencia de los incendios forestales que enfrenta el centro sur del país. Por razones obvias, no se cambia el mando en medio de una contingencia de la magnitud de la que se vive hoy".

El nuevo director no será informado "hasta que se evaluara por parte de la propia Senapred condiciones más estables ante una temporada de incendios que se preveía altamente compleja, de manera que pueda asumir en un contexto propicio la colaboración del organismo en el desafíos de la reconstrucción".