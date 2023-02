Gobierno anunció congelamiento de tarifas en el transporte público de la región Metropolitana

El Ministerio de Transportes anunció durante esta jornada que congelará la tarifa del transporte público de la región Metropolitana, y que, en el caso de los estudiantes y adultos mayores, el precio se mantendrá durante todo el año 2023.

Así lo señaló el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien indicó que "este es un esfuerzo que hacemos como país para poder salir, por un lado, a apoyar a las personas que necesitan del transporte público, que normalmente son personas de menores de ingresos, y, al mismo tiempo, poder seguir haciendo un esfuerzo para hacer que el transporte público sea lo más atractivo posible".

Sin embargo, aseguró que el congelamiento de tarifas no puede ser para siempre, por lo que buscarán otras alternativas. "Cuando se venga aproximando el final del primer semestre tendremos que hacer un nuevo anuncio respecto de cómo van a ser las tarifas en el segundo semestre, si se van a aumentar o no. Esa es una conversación que no depende solamente de mí, sino que es un diálogo permanente con el Ministerio de Hacienda", añadió Muñoz.

Cabe señalar que en la actualidad el precio de los buses Red es de $700 para adultos, $230 para estudiantes y $350 para adultos mayores, mientras que en hora punta, el Metro de Santiago llega a los 800 pesos, tarifas que se han mantenido desde el 2019 debido al estallido social.