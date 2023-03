Altercado entre Delgado y Ávila: Partido Ecologista Verde rompe relaciones con Gobierno mientras ministro siga en el cargo

El Partido Ecologista Verde (PEV) anunció la noche del martes que rompió relaciones con el Gobierno mientras el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, siga en el cargo. Esto, tras un altercado entre la diputada del partido Viviana Delgado y el secretario de Estado, ocurrido ayer.

La discusión se produjo tras una sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados. De acuerdo a Delgado, solicitó al ministro Ávila la reapertura de un colegio de Maipú. En respuesta, el titular de Educación le gritó e indicó que estaba cansado de que lo "vapulearan". Tras el altercado, la legislador se descompensó y terminó siendo atendida en la enfermería del Congreso.

Ante el hecho, el diputado y jefe de bancada del PEV, Félix González, señaló que “ha habido un caso de agresión verbal de un ministro hacia una parlamentaria, algo que nosotros no vamos a aceptar y como PEV hemos decidido cortar comunicaciones mientras Ávila siga como ministro”.

“Es algo que nosotros no podemos aceptar, las agresiones a parlamentarios, las agresiones verbales creemos también que hay que ponerles un límite, no vamos a aceptar esto y vamos cortar comunicaciones a todo nivel”, añadió el parlamentario.

Tras los hechos, el ministro Ávila entregó disculpas públicas a Delgado por "la manera en que condujimos ese diálogo".

La diputada Delgado emitió la noche del martes un comunicado abordando el altercado con Ávila. La legisladora lamentó la "mala reacción" del secretario de Estado y apuntó que le "faltó el respeto".

"Le manifesté la problemática que están viviendo niños y niñas del liceo Reino de Dinamarca en Maipú", explicó la diputada Delgado en el comunicado.

"Le comenté que las clases estaban suspendidas por la contaminación ambiental producto del polvo en suspensión que contiene cuarzo, tema acreditado por la Asociación Chilena de Seguridad, producido por la extracción ilegal de áridos efectuados por la minera Imperial, indicándole que su ministerio no había tomado cartas en el asunto afectando a más de 600 alumnos y alumnas", agregó.

"Ante esto, el ministro saliéndose de su rol, me falta el respeto subiendo el tono de la conversación diciéndome que estaba cansado que lo vapulearan, perdiendo el control, indicándome de que si estaban preocupados de la situación, cuestión que en los hechos, no ha sido así, excusándose además que eran más de tres mil colegios y él no podía estar en todos, siguiendo la discusión en un tono no adecuado", prosiguió Delgado.