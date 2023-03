Torrealba salpica a su sobrino: Fiscalía solicita al Servel antecedentes sobre campañas de exdiputado Sebastián Torrealba

La Fiscalía Centro Norte, encargada de la investigación por fraude al fisco contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex RN), como principal imputado, ahora sigue los pasos de su sobrino, el exdiputado Sebastián Torrealba (RN), y solicitó al Servicio Electoral (Servel) todos los antecedentes sobre sus dos campañas parlamentarias.

Según consigna Ciper, el Ministerio Público tiene en entredicho las dos campañas que Sebastián Torrealba enfrentó en elecciones parlamentarias. La primera, de 2017, cuando fue elegido por el Distrito 10, y la de 2021, cuando no logró ser reelegido.

Los antecedentes solicitados por el organismo corresponden a la información relacionada con los gastos e ingresos de las dos campañas de Torrealba. En ese sentido, Fiscalía pide que estos sean enviados con sus respectivos expedientes.

Para los registros de 2021, Fiscalía solicita "copia de todos los antecedentes que obren en vuestro poder en relación a las rendiciones electorales (expediente) que dicha persona efectuó, en relación a las campañas a diputado de los años 2017 y 2021.

Para 2022, requieren que "se indique si la rendición de cuentas indicadas fueron aprobadas o bien, no lo fueron". Y para 2023, sostienen que "cualquier otro antecedentes que obre en vuestro poder en relación a esta solicitud y que estime útil al esclarecimiento de los hechos".

Uno de los testimonios que ha recabado Fiscalía a lo largo de los 19 meses que lleva la investigación es el de Domingo Prieto, uno de los exdirectores de la mayoría de los organismos funcionales donde se extraían recursos de manera irregular (Vitadeportes, Vitaemprende, entre otros), quien aseguró que el alcalde Torrealba pidió que se dispusiera dinero para la campaña del entonces candidato a diputado, Sebastián Torrealba.

"Tengo que señalar que, para la campaña a diputado del sobrino del alcalde de nombre Sebastián Torrealba Alvarado, el año 2016, no recuerdo mes, el director de Decom, Renato Sepúlveda, me solicitó que debíamos entregar mensualmente la cantidad de $1.500.000, a solicitud del alcalde Raúl Torrealba, instruyéndome sacar el dinero de Vitadeportes, el cual se cobraba a través de un cheque siento entregado en efectivo a Renato Sepúlveda en un sobre", indicó.

En vista de lo anterior, el Ministerio Público fijó un plazo de 20 días para que el Servel responda a su solicitud. Según se consigna en la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Raúl Torrealba, fue dicho organismo el que sugirió a Fiscalía que se solicitaran los antecedentes al Servicio Electoral.

Gastos en los registros del Servel

Los registros públicos del Servel indican que el exdiputado Sebastián Torrealba tuvo un gasto de $50,6 millones en la campaña de 2017. En 2021, sumó $115,6 millones en gasto.

En cuanto a los ingresos, la primera campaña reportó $50,2 millones, cuyo aporte propio, proveniente del candidato, corresponde a un crédito por $10 millones. En 2021, los aportes se cifran en $99 millones en total. En dicha elección, el candidato ingresó como recursos propios $50,3 millones.

El medio antes citado contactó al exdiputado Torrealba, quien aseguró que "todas las instituciones están en su derecho de pedir las diligencias que quieran. Mis dos campañas han sido absolutamente transparentes y apegadas a la ley y ellos tendrán que verificar aquello con sus diligencias".

"Y como digo, están en su derecho de hacerlo y ojalá que las instituciones funciones y que finalmente se pueda ratificar lo que yo siempre he dicho, que durante todos los años que he estado en política me he dedicado en forma honrada y honesta a la labor pública", concluyó.