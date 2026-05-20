Hora de conversar: inseguridad en una comuna vulnerable

Una adulta mayor endeudada con el Tren de Aragua, otra con el corazón roto porque el nieto que crio sola integra una banda que comete turbazos en San Bernardo. La otrora bucólica comuna del sur de Santiago hoy está asediada por el crimen organizado, en palabras de su alcalde, el socialista que clama por seguridad, Christopher White.

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