Ley Miscelánea es aprobada en general en la Cámara de Diputados: ahora se votará en particular

El Gobierno logró este miércoles una de sus victorias legislativas más importantes desde el inicio de la administración de José Antonio Kast, luego de que la Cámara de Diputados aprobara en general la Ley Miscelánea, también conocida como el proyecto de Reconstrucción Nacional.

La iniciativa consiguió 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, correspondiente al diputado Jaime Mulet, superando con holgura los 78 respaldos requeridos para avanzar en su tramitación.

Con ello, la denominada Ley Miscelánea continuará ahora su discusión en particular, etapa que se anticipa incluso más compleja para el Ejecutivo debido a la cantidad de indicaciones y artículos controversiales que deberán votarse uno a uno.

La sesión estuvo marcada por intensas negociaciones políticas y por el despliegue del Gobierno para asegurar apoyos en las horas previas a la votación.

El Partido de la Gente terminó cumpliendo el compromiso político alcanzado con La Moneda y entregó los votos que permitieron asegurar la aprobación de la idea de legislar.

En contraste, la oposición votó mayoritariamente en contra, aunque el resultado también estuvo marcado por varias ausencias en el bloque opositor.

Tras conocerse el resultado, parlamentarios oficialistas celebraron dentro de la sala con un “Ce Hache I”, mientras los ministros Jorge Quiroz, Claudio Alvarado y José García Ruminot siguieron la votación desde el Congreso.

La aprobación general representa solo el primer paso de una tramitación que seguirá ahora con la revisión detallada de más de 40 artículos y 119 indicaciones.

Con tiempos acotados de intervención —de apenas tres minutos por votación— el oficialismo espera despachar la iniciativa al Senado durante la tarde.

Sin embargo, el escenario se proyecta complejo debido a que tanto la Democracia Cristiana como el PDG optaron por entregar libertad de acción a sus diputados para las votaciones en particular, lo que podría abrir márgenes estrechos en varios artículos clave.

Uno de los principales focos de disputa será la rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23%, medida que el propio ministro José García Ruminot ha definido como el “corazón” de la reforma.

Otro de los puntos sensibles será la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, mecanismo que fija un régimen impositivo estable por 25 años y que ha generado críticas tanto desde la oposición como desde algunos sectores oficialistas.

La discusión también incluirá materias que ya habían sufrido reveses en comisión, como la eliminación de la franquicia tributaria para capacitación laboral y la excepción al derecho de autor para análisis masivo de datos mediante inteligencia artificial.

Esta última norma permitiría utilizar obras protegidas sin autorización en procesos de entrenamiento y desarrollo de sistemas de IA, cuestión que ha sido resistida por organizaciones vinculadas a derechos de autor y creación artística.

Durante la jornada también se aprobaron en general artículos específicos del proyecto, como los artículos 11, 14, 16 y 17, que obtuvieron 84 votos favorables y 67 en contra.

La aprobación en general significó un alivio político para el Ejecutivo, especialmente después de días marcados por fuertes tensiones parlamentarias, más de mil indicaciones presentadas por la oposición y dudas sobre la capacidad del Gobierno para ordenar sus apoyos en la Cámara.

Ahora, el debate se trasladará a una maratónica votación en particular donde el oficialismo buscará resguardar los ejes centrales de la iniciativa antes de que el proyecto pase al Senado, instancia donde el escenario legislativo aparece considerablemente más estrecho para La Moneda.