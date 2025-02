Dónde reside el amor y en cuánto tiempo sana un corazón roto

Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Has estado o estás enamorada o enamorado? Si respondiste afirmativamente, ¿recuerdas cómo te sentías o tal vez cómo te sientes ahora mismo respecto de la persona querida? ¿Podrías describir ese sentimiento y ubicarlo en alguna parte de tu cuerpo? A propósito de que el Día de San Valentín se ha extendido por estos lados, en Efecto Placebo vamos a hablar de amor y relaciones amorosas.

Primero, un estudio –que es parte de una serie que han estado realizando investigadores de la Universidad de Aalto en Finlandia– ha logrado ubicar dónde reside el amor y también ha evaluado cuál es el amor más fuerte de todos los que podemos sentir. Tú puedes responder: ¿cuál es el amor más grande que sientes ahora o que has sentido? Luego, ve si coincides con los resultados de la ciencia.

Y en una relación de pareja, el sexo sí importa. Recuerda el mejor sexo que has tenido o el peor, cómo te has sentido. Averigua qué factor es esencial para sentir plenamente.

¿Te ha preguntado tu pareja “cómo me queda el peinado, tal vestido, este traje”? ¿Has respondido sinceramente? En Mito o Verdad te invito a leer sobre la honestidad y/o las mentiras blancas que se pueden dar en una relación amorosa. Y si estamos hablando de amor, imposible no tocar el desamor; en el Chat con el especialista , el psicólogo clínico Felipe Dannemann (@clinicomental) nos aclara en cuánto tiempo se repara un corazón roto.

Y si estamos hablando de amor, imposible no tocar el desamor; en el Chat con el especialista , el psicólogo clínico Felipe Dannemann (@clinicomental) nos aclara en cuánto tiempo se repara un corazón roto.

¿Amamos con el corazón o con la cabeza?

¡Amé! Muchas personas usan esta expresión para decir que les gustó algo, una situación, un objeto, una mascota… Usamos la palabra “amor” en una desconcertante variedad de contextos, desde la atracción sexual hasta el amor de los padres por sus hijos o el amor por la naturaleza. Y cuando amamos, ¿lo hacemos con el corazón o con la cabeza? La ciencia dice que solo hay una respuesta: amamos desde el cerebro.

Un estudio publicado hace unos meses en la revista Cerebral Cortex de la Universidad de Oxford muestra cómo se activan las diferentes zonas cerebrales, dependiendo de por quién se siente amor.

Investigadores de la Universidad de Aalto (Finlandia) midieron con resonancia magnética la actividad cerebral de 55 adultos, mientras se les invitaba a leer y/o escuchar historias relacionadas con seis tipos de amor: por los hijos, la pareja, los amigos, la compasión por un extraño, las mascotas y la naturaleza.

A todos los participantes se les planteaba que reflexionaran sobre las mismas situaciones. Por ejemplo, para estudiar el amor por los hijos, se les invitaba a pensar qué sintieron cuando vieron a su hija o hijo recién nacido y en buen estado de salud por primera vez en la vida.

Entre una y otra prueba, se les planteaban cuestiones neutras, como las sensaciones experimentadas al lavarse los dientes o ver pasar el autobús desde una ventana.

¿Dónde reside el amor?

Los resultados de los registros de la actividad cerebral han mostrado que el amor se activa en diferentes áreas cerebrales: los ganglios basales (un conjunto de masas del hemisferio cerebral), la línea media de la frente, el precuneus (una parte del lóbulo parietal superior oculta en la fisura longitudinal medial entre los dos hemisferios cerebrales) y la unión temporo-parietal a los lados de la parte posterior de la cabeza.

Dependiendo de qué tipo de amor se experimenta, se activan unas u otras zonas y de forma más o menos profunda. Pero, cuando amamos, ¿es neuronalmente lo mismo amar, por ejemplo, a nuestro hijo que amar a la naturaleza?

¿Cuál es el amor más intenso?

Los investigadores han visto que el amor que genera una actividad cerebral más intensa en todas las regiones cerebrales donde se “siente”, es el amor por los hijos: ningún otro “activa de forma tan profunda esas áreas del cerebro”, subraya el autor principal, Pärttyli Rinne, de la Universidad de Aalto. Le siguen, en intensidad, el amor hacia la pareja y el amor por los amigos, pero a mucha distancia.

“Las áreas cerebrales asociadas al amor entre personas son muy similares y las diferencias radican, sobre todo, en la intensidad de la activación, que es mayor con los hijos, y algo mayor con la pareja que con los amigos”, apunta Rinne.

El amor compasivo hacia extraños, como ayudar a una persona mayor en la calle, provoca menos activación cerebral que el amor por personas cercanas. El amor en los lazos de filiación más estrechos se asoció con una activación significativamente más fuerte y generalizada en el sistema de recompensa del cerebro que el amor por extraños, mascotas o naturaleza.

“Sugerimos que la experiencia del amor está moldeada por factores biológicos y culturales, que se originan a partir de mecanismos neurobiológicos fundamentales de apego”, señalan los investigadores.

Los cuatro tipos de amor interpersonal activan áreas del cerebro asociadas a la cognición social, mientras que el amor por las mascotas o la naturaleza activa el sistema de recompensa y las áreas visuales del cerebro, pero no las áreas sociales.

Estudios previos de neuroimagen han demostrado que los sentimientos de amor romántico y maternal reclutan regiones cerebrales subcorticales asociadas con la recompensa, el apego, la motivación y el aprendizaje por refuerzo. Estas áreas también están implicadas en procesos de unión de pares y apego parental en otras especies de mamíferos.

“El amor humano puede trascender los límites entre las especies, ya que los dueños de mascotas sienten y expresan amor por sus mascotas, y se ha descubierto que la mirada mutua entre los perros y sus dueños involucra las vías de oxitocina de manera similar al vínculo madre-bebé”, explica Rinne.

Y añade: “Los sentimientos de amor pueden ni siquiera requerir organismos o seres individuales como sus contrapartes, ya que un estudio reciente encontró que el amor por la naturaleza es uno de los tipos de amor más experimentados. Los objetos de amor son social, cultural y subjetivamente variables. Los sentimientos subjetivos de amor por varios objetos forman un continuo de amores fuertes a débiles».

El sexo es mejor con amor (propio)

Qué respondes a las siguientes preguntas: ¿El buen sexo te hace sentir mejor? ¿Sentirte mejor te hace tener mejor sexo, o ambos?

Varias teorías sugieren que las personas con mayor autoestima tienden a tener relaciones sexuales más satisfactorias y que los dos factores se influyen mutuamente. Sin embargo, hasta la fecha se ha hecho poca investigación sobre cómo se desarrolla esta interacción a lo largo del tiempo.

Un nuevo estudio basado en una muestra de más de 11 mil adultos alemanes proporciona algunas ideas interesantes. La investigación fue realizada por investigadores de las universidades de Zúrich (UZH) y Utrecht, que analizaron datos de 12 años sobre la autoestima y las experiencias sexuales de las personas.

Un estudio a largo plazo muestra un efecto recíproco.

“Las personas con mayor autoestima tienden no solo a ser sexualmente más activas, sino también a estar más satisfechas con sus experiencias sexuales”, explican las autoras principales Elisa Weber y Wiebke Bleidorn, del Departamento de Psicología de la UZH.

También hubo correlaciones significativas a lo largo del tiempo: los cambios en la satisfacción sexual llevaron a cambios en la autoestima de una persona, y viceversa. Estas asociaciones intraindividuales muestran que la autoestima y la satisfacción sexual pueden influirse mutuamente.

Los hallazgos sobre la interacción dinámica entre la autoestima y el bienestar sexual están respaldados por teorías que ven la autoestima como una especie de barómetro social que indica hasta qué punto nos sentimos aceptados y valorados en nuestras relaciones con otras personas.

“Las experiencias positivas en las relaciones sociales e íntimas pueden aumentar la autoestima, mientras que las experiencias negativas se interpretan como una especie de señal de advertencia para el rechazo social y se reflejan en una menor autoestima a largo plazo. Al mismo tiempo, las personas con alta autoestima pueden ser más capaces de comunicar sus deseos y preferencias a sus parejas íntimas, lo que resulta en un mayor bienestar sexual a largo plazo”, explican las autoras.

La edad y el género son importantes

Sin embargo, el estudio también mostró que las correlaciones no son igualmente pronunciadas para todas las personas. La edad y el género importan: las personas mayores y las mujeres tendían a mostrar una conexión más fuerte entre la autoestima y el bienestar sexual que las personas más jóvenes y los hombres.

“Curiosamente, el estado de la relación no parece ser relevante, ya que el vínculo entre la autoestima y el bienestar sexual es tan fuerte para las personas solteras como lo es para las personas en las relaciones”, agregan.

Wiebke Bleidorn pone los hallazgos del estudio en contexto: “Responder a estas preguntas es de inmensa importancia. Nuestros resultados sugieren que la autoestima juega un papel importante en nuestra experiencia sexual, particularmente con respecto al bienestar sexual. Al mismo tiempo, los cambios en el bienestar sexual también pueden conducir a cambios en la autoestima”.

“Los resultados de este estudio ayudan a comprender la compleja interacción entre la autoestima y la experiencia sexual y proporcionan un impulso importante para futuras investigaciones en esta área”, según la autora.

Mito o Verdad: decir la verdad es contraproducente en las relaciones románticas

“Querido, ¿crees que me veo bien con este vestido?”. Esa es una pregunta cargada. Una que plantea una interrogante aún más profunda: ¿es la honestidad la mejor política en una relación? Mientras que una respuesta veraz puede ofender y llevar a una pelea, una deshonesta puede crear problemas de confianza en el futuro. ¿Contar la verdad fortalece las relaciones románticas o es contraproducente?

Bonnie Le, profesora asistente en el Departamento de Psicología de la Universidad de Rochester, puede tener la respuesta, basada en un estudio publicado recientemente, con más de 200 parejas. La investigación de su equipo analizó el papel de la honestidad en las relaciones románticas.

El estudio, basado en conversaciones cara a cara entre parejas románticas en un entorno de laboratorio, examinó los efectos de expresar la honestidad, percibir la honestidad y discernir con precisión la honestidad entre las parejas románticas que compartían la llamada información que amenazaba la relación.

Específicamente, los participantes del estudio hablaron en conversaciones individuales con sus compañeros sobre un cambio que querían ver en el otro.

Solo di la verdad

La mayoría valoramos la honestidad en nuestras relaciones cercanas, románticas o no. La honestidad puede ayudar a crear una conexión y fomentar la cercanía. Sin embargo, también puede perjudicar a nuestras parejas cuando compartimos información potencialmente amenazante, como “realmente no me gusta cuando haces ‘x’” u “ojalá hicieras ‘y’ en su lugar”.

Pero, a largo plazo, la honestidad expresada y percibida tiene varios efectos positivos, según el equipo de Rochester.

“Descubrimos que ser más honesto al expresar un cambio deseado predijo un mayor bienestar personal y relacional para ambos integrantes, así como una mayor motivación de pareja para cambiar en el momento”, dice Le. “El mismo patrón surgió cuando la persona recibe una solicitud para cambiar la honestidad percibida en su pareja, independientemente de si su pareja estaba siendo honesta o no”, agrega.

El equipo de investigadores comprobó que, incluso si las parejas en una relación no entienden perfectamente o no perciben con precisión la honestidad del otro, el simple acto de expresar honestidad y ser percibido como honesto por el otro tiene un efecto positivo en la relación y contribuye a su bienestar general.

Esencialmente, el esfuerzo por ser veraz importa más que la precisión impecable en su percepción.

“Estos resultados sugieren colectivamente que ser honesto y ver la honestidad en una pareja puede beneficiar las relaciones. Incluso cuando la verdad puede doler”, señala la autora principal.

Una advertencia: estos hallazgos se basan en una muestra de parejas en relaciones relativamente buenas, según Le. Investigaciones futuras podrían ver si el mismo patrón es cierto para las parejas en dificultades.

Chat con el especialista: cuánto demora en sanar un corazón roto

Si hablamos de amor, necesariamente deberíamos hablar de desamor. Todos hemos estado o estaremos ahí: con el corazón roto. ¿Cuánto tiempo lleva superar una ruptura? Según la OMS, se estima que entre seis meses y dos años.

“Una ruptura amorosa funciona clínicamente como un duelo. Es un dolor parecido a cuando muere un familiar, se pierde la casa; incluso, algunas personas cuando pierden a sus mascotas pueden entrar en procesos de duelo. La ruptura amorosa también es una pérdida importante, es algo que juega un rol central en la vida y, cuando ya no está, hay que aceptarlo y adaptarse a cómo se va a seguir viviendo, porque la vida sigue. Hay personas que lo gestionan de forma más fácil que otras”, explica el psicólogo clínico Felipe Dannemann.

-¿De qué depende que sea más fácil llevar un quiebre para unos que para otros?

-Depende de muchos factores. Hay gente que será más flexible a incorporar estos nuevos elementos en su vida, como es el hecho de estar soltero o soltera. Hay conductas que se repiten; por ejemplo, algunas personas empiezan a hacer el duelo antes de la ruptura. Cuando se dan cuenta de que no le queda mucho a la relación, se hacen la idea de cómo será su vida cuando terminen y sienten nostalgia y síntomas de mayor tristeza, típicos de un duelo antes de que ocurra el quiebre, y una vez que ocurre, ya están saliendo del duelo.

-¿Esas son las personas que terminan la relación?

-No necesariamente, pero a quienes finalizan la relación les llega, por decirlo así, la noticia antes, lo que les da más tiempo para prepararse. Pero eso no significa que a alguien a quien lo terminan no se haya dado cuenta de que algo iba mal. Hay gente que se da cuenta y, aun así, no hace el duelo y otros que posponen el duelo. Tienen una pérdida y no presentan un duelo sino hasta más adelante. Es sano pasar por un proceso de duelo, porque eso significa adaptarse a este cambio en nuestras vidas.

-Y eso de que un clavo saca otro clavo, ¿no resulta?

-Puede ser una solución a corto plazo, pero es ignorar el duelo, sentir que todo sigue igual y solo se reemplaza “un nombre”. Hay que hacerse cargo de los cambios para seguir sanamente adelante.

-¿Da igual si la relación es de meses o de varios años?

-Como estamos hablando de cambios y adaptación, que es a lo que hay que hacer frente en una ruptura, el tiempo de una relación pesa, pero depende de las personas. Cuando uno termina es por algo, muchas veces ese algo alude a quién soy como persona. Cuando te terminan o uno termina se interpela a quién eres y te haces preguntas.

Hay que responderse esas preguntas. Mientras no se logre integrar esos cuestionamientos y encontrar respuestas, más difícil será superar esa ruptura. Por ejemplo, si termino porque me fueron infiel, debo decidir si puedo volver a confiar en una pareja, qué pasa con mi autoestima, de alguna forma tendré que reordenar esta configuración, quizá lo resuelva en un par de meses o en unos años.

Vale decir que, en general, en salud mental, cuando una situación se vuelve un problema, cuando afecta el diario vivir, el trabajo, las relaciones interpersonales o afecta la salud –por ejemplo, te cuesta dormir o limitas la vida social–, debes pedir ayuda a un profesional.

Aquí termino esta amorosa edición. Una fecha que, aunque es comercial, ayuda a poner el foco en los sentimientos y a entender mejor nuestras emociones. Espero que haya sido de tu gusto.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.