¿El duelo por una mascota es igual que el que se siente por una persona?

Hola, cómo estás. ¿Tienes alguna mascota? Quizá recuerdas en especial a una de tu niñez. A estas alturas de la humanidad, cada día se escucha más eso de que “son parte de la familia”. Por eso me hace mucho sentido este estudio que hicieron en la Facultad de Psicología de la Universidad de Maynooth para establecer si el luto por una mascota se parece al que sentimos por una persona. Lee más abajo.

El resultado muestra que 1 de cada 5 personas dijo que la muerte de una mascota puede ser tan angustiante y clínicamente relevante como la muerte de un ser humano . ¿Tú qué opinas?

Sabemos, aquí en Efecto Placebo, que dormir mal es un problema serio para la salud física y mental. Ahora, un nuevo estudio de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Texas descubrió que los desórdenes de horario afectan la estructura de las glándulas mamarias y debilitan las defensas del sistema inmunológico, haciendo más agresivo el cáncer de mama.

En Mito o Verdad veremos si la tensión financiera y la inseguridad alimentaria hacen envejecer el corazón más rápido.

Y en Lo + novedoso, Natura nos trae un exfoliante que puedes preparar en casa y que cuida tu piel, además de permitir un bronceado saludable. Ideal para estos días de verano.

1

¿El duelo por una mascota es igual que el duelo por una persona?

Si has tenido una mascota, sabes muy bien que su muerte y/o pérdida golpea fuerte, afectando la salud emocional y hasta el desempeño laboral. Es por ello que, en noviembre pasado, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en Chile el permiso laboral de un día por luto de mascotas. La iniciativa, que está ahora en el Senado, debería ser tramitada durante los próximos meses.

Pero este artículo –aunque relacionado– va en otra dirección: se trata de determinar si nos pega por igual la muerte de una persona que la de un animal.

El trastorno por duelo prolongado (PGD, por Prolonged Grief Disorder en inglés) es un fenómeno psiquiátrico que solo se puede diagnosticar después de la muerte de una persona. Eso dicen los manuales clínicos (como el DSM-5-TR y la CIE-11).

A pesar de la considerable evidencia de que los humanos formamos fuertes apegos con las mascotas y experimentamos altos niveles de dolor después de su muerte, las directrices actuales no permiten que se diagnostique el PGD después de la muerte de una mascota.

Un estudio realizado por el profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Maynooth en Irlanda, Philip Hyland, probó varias hipótesis para determinar si hay algo único –que haga la diferencia– sobre el dolor que sigue a la muerte de una persona, frente al dolor que sigue a la muerte de una mascota.

Un tercio (32,6%) de los encuestados experimentó la muerte de una mascota querida y casi todos también habían sufrido la muerte de un humano. El 21,0% de las personas que participaron eligió la muerte de su mascota como la más angustiante. La tasa condicional de PGD después de la muerte de una mascota fue del 7,5%, similar a muchos tipos de pérdidas humanas.

El riesgo relativo de PGD después del duelo de mascotas fue de 1,27 y la pérdida de mascotas representó el 8,1% de todos los casos de trastorno de duelo prolongado en la población, los cuales fueron más altos que muchos tipos de pérdidas humanas.

Se encontró una invarianza de medición completa para los síntomas de PGD entre las personas que informaron síntomas de un duelo humano y de un duelo de mascota. Esto quiere decir que los síntomas del trastorno de duelo prolongado se manifiestan de la misma manera tanto si la persona llora a un humano como a una mascota.

Las personas pueden experimentar niveles clínicamente significativos de PGD después de la muerte de una mascota y los síntomas se manifiestan de la misma manera, independientemente de la especie del fallecido.

Clínicamente, el duelo por mascotas no es “diferente” ni “menor”: se expresa con la misma intensidad y estructura psicológica.

2

Los turnos de noche son agotadores y también pueden ser mortales

Tener un sueño sano es parte de la salud física y mental. Pero no solo se trata de dormir las horas necesarias de manera plena, también es importante respetar el ritmo circadiano. Lo que resulta complicado en un mundo que funciona activamente las 24 horas del día.

Trabajar en el turno de noche –entre el 12% y 35% de los trabajadores del mundo desarrollado tiene horarios de trabajo irregulares (nocturnos y rotativos)–, volar con frecuencia a través de diferentes zonas horarias o mantener un horario de sueño irregular, hace más que dejarnos agotados: también puede aumentar el riesgo de cáncer de mama agresivo. Aunque este factor era conocido, por mucho tiempo fue un misterio el cómo y el por qué sucedía.

Ahora, un nuevo estudio de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Texas, dirigido por la doctora Tapasree Roy Sarkar, descubrió que las interrupciones circadianas cambian la estructura de las glándulas mamarias y debilitan las defensas del sistema inmunológico.

“El cáncer mantiene el tiempo. Si tu reloj interno se interrumpe, el cáncer se aprovecha”, explicó Sarkar.

Las claves del reloj interno

El ritmo circadiano –nuestro reloj interno de 24 horas– hace mucho más que regular el sueño. Ayuda a coordinar la liberación de hormonas, la reparación de tejidos y la vigilancia del sistema inmunológico. Cuando se interrumpe, las defensas naturales del cuerpo comienzan a flaquear.

“El ritmo circadiano orquesta cómo funcionan nuestros tejidos y cómo nuestro sistema inmunológico reconoce el peligro. Cuando ese ritmo se interrumpe, las consecuencias pueden ser muy peligrosas”, agregó la bióloga y experta en mecanismo molecular del cáncer.

La investigación comparó dos grupos de modelos genéticamente modificados que desarrollan cáncer de mama agresivo. Un grupo vivía con un horario normal de día y noche, mientras que el otro vivía con un ciclo de luz interrumpido que desvió sus relojes internos.

Los hallazgos, publicados en la revista Oncogene, del grupo Nature, fueron sorprendentes.

Los modelos “normales” desarrollan cáncer alrededor del marcador de 22 semanas. Sin embargo, el grupo con disrupción circadiana mostró signos de cáncer mucho antes, a casi las 18 semanas.

Los tumores en modelos circadianos perturbados también fueron más agresivos y propensos a propagarse a los pulmones, un indicador clave de malos resultados en pacientes con cáncer de mama.

Al mismo tiempo, la interrupción del reloj interno de los modelos suprimió las defensas inmunitarias, creando un entorno más hospitalario para el crecimiento del cáncer.

“No era solo que los tumores crecían más rápido, sino que el sistema inmunológico fue restringido activamente, creando condiciones más favorables para que las células cancerosas sobrevivieran y se propagaran”, dijo la investigadora.

Pero los efectos no se limitaban solo a los tumores en sí. Los investigadores también descubrieron que la interrupción circadiana a largo plazo cambió la composición del tejido mamario sano, haciéndolo más vulnerable al cáncer.

“Observamos cambios claros en la morfología de las glándulas mamarias, es decir, el tejido productor de leche del pecho”, agregó Sarkar.

El interruptor de apagado inmunológico

Para entender cómo las interrupciones circadianas afectaron el tejido mamario sano y suprimieron las defensas inmunitarias, los investigadores examinaron el interior de los tumores.

Encontraron el receptor B4 similar a la inmunoglobulina leucocitaria (LILRB4), ya conocido por suprimir las respuestas inmunes en varios cánceres.

En condiciones normales, LILRB4 ayuda a prevenir la inflamación excesiva y protege el tejido sano. Pero en el cáncer puede volverse peligroso. Los científicos dicen que LILRB4 funciona como el “interruptor de apagado” del sistema inmunológico.

“LILRB4 es un punto de control inmunológico. Observamos que el microambiente a su alrededor era menos inmunosupresor e incluso, bajo condiciones circadianas interrumpidas, había menos propagación del cáncer”.

Tras esta observación, los investigadores probaron desactivando este punto de control inmunológico y descubrieron que se restauró la capacidad del sistema inmunológico para contraatacar. Esto sugiere un nuevo ángulo terapéutico para tratar los cánceres de mama agresivos vinculados a las interrupciones circadianas.

“Cuando comenzamos a intervenir y regular la actividad de LILRB4, observamos significativamente menos metástasis de cáncer y crecimiento tumoral”, afirmó la doctora Sarkar.

Tratamiento personalizado

Al vincular experimentalmente las interrupciones circadianas con la progresión del cáncer de mama, el estudio abre nuevas puertas a las terapias dirigidas para pacientes cuyos estilos de vida u ocupaciones las ponen en riesgo circadiano crónico.

También ofrece algunas de las pruebas más sólidas de que la interrupción circadiana no solo se correlaciona con el riesgo de cáncer, sino que puede impulsar activamente su progresión.

“El estudio replantea el sueño y el tiempo como actores poderosos en la progresión y el tratamiento del cáncer. Una parte significativa de la población trabaja de noche o turnos rotativos. Esto hace que comprender el impacto de las interrupciones circadianas en el riesgo de cáncer sea increíblemente importante”, subrayó Tapasree Roy Sarkar.

El próximo proyecto del equipo científico es investigar cómo los efectos de las interrupciones circadianas crónicas podrían revertirse en los humanos, con el objetivo de mejorar los resultados de salud de los trabajadores del turno de noche y otras personas con horarios de sueño irregulares, como los sobrecargos de vuelo y los viajeros frecuentes.

“Nuestro próximo objetivo es comprender mejor cómo podemos revertir los efectos de la interrupción circadiana y ayudar a avanzar en la salud humana con un impacto en el mundo real”, cerró Sarkar.

3

Mito o Verdad: preocuparse por el dinero y la comida envejece el corazón

Todos o casi todos hemos pasado apreturas económicas, que no solo repercuten en nuestro bolsillo, sino que suben también a nuestra mente, nos desvelan y enferman. Un análisis que investiga la contribución de los determinantes sociales de la salud (SDoH) al envejecimiento cardíaco ha encontrado que la tensión financiera y la inseguridad alimentaria son los impulsores más fuertes del envejecimiento biológico acelerado y el aumento del riesgo de mortalidad.

El estudio en Clínica Mayo Proceedings, publicado por Elsevier, subraya la complejidad y la interacción de los nuevos factores de riesgo social que pueden contribuir a los eventos cardiovasculares y enfatiza la necesidad de intervenciones preventivas específicas y atención centrada en el paciente.

Se estima que el número de ciudadanos estadounidenses de 65 años o más casi se duplicará a 82 millones de personas para finales de 2050, lo que representa el 23% de la población total.

“Dada la creciente esperanza de vida de la población y el aumento de la carga de enfermedades en los ancianos, el enfoque de la atención primaria de la salud se ha desplazado en la última década hacia un envejecimiento saludable y una mejor calidad de vida. Este cambio también ha llevado a la búsqueda de nuevas medidas de envejecimiento biológico”, explica el investigador principal del Departamento de Medicina Cardiovascular, Amir Lerman, en Clínica Mayo de Rochester.

Y agrega:

“Nuestra investigación actual fue motivada por la observación de que los factores de riesgo tradicionales no explican y contribuyen por igual a las enfermedades cardiovasculares. Hay factores sociales que no identificamos ni preguntamos a nuestros pacientes que potencialmente pueden revertir el envejecimiento biológico”.

El estudio transversal, que investiga el estado de SDoH con interacción con comorbilidades y factores de riesgo demográficos en el envejecimiento cardíaco y la mortalidad, incluyó a más de 280 mil pacientes adultos que buscaron atención en Clínica Mayo entre 2018 y 2023.

Los investigadores evaluaron el SDoH utilizando un cuestionario que recopila información en nueve dominios (estrés, actividad física, conexión social, inestabilidad en la vivienda, tensión financiera, inseguridad alimentaria, necesidades de transporte, nutrición y educación).

Estimaron la edad cardíaca utilizando un algoritmo de electrocardiograma habilitado para IA (AI-ECG) y utilizaron el modelado de ecuaciones estructurales para mapear las conexiones entre SDoH, los factores de riesgo convencionales y la diferencia de edad cardíaca.

Brecha de edad cardíaca

Una mayor diferencia de edad cardíaca significa que el corazón es biológicamente mayor que el individuo, lo que indica un mayor riesgo de futuras enfermedades cardiovasculares. A pesar de los esfuerzos anteriores, la medición precisa del envejecimiento biológico ha sido limitada.

Este estudio destaca el uso de herramientas innovadoras, como el AI-ECG como una técnica novedosa y no invasiva que proporciona información valiosa sobre el envejecimiento cardíaco, independientemente de la edad cronológica. La detección del envejecimiento biológico en el ECG de rutina puede apuntar a la presencia de factores de riesgo cardiovascular no tradicionales.

Los autores señalan que, debido a que el algoritmo AI-ECG fue validado internamente en la Clínica Mayo, y que la mayoría de los encuestados se identifican como blancos no hispanos, los resultados del estudio pueden no aplicarse precisamente a otras poblaciones específicas y grupos raciales o étnicos.

Los hallazgos clave del estudio son los siguientes:

La interacción de SDoH fue el determinante más influyente del envejecimiento cardíaco en comparación con los factores de riesgo clínicos tradicionales.

Entre todos los SDoH, la tensión financiera y la inseguridad alimentaria fueron los más impactantes en el análisis de población general y estratificado por sexo.

Los SDoH, como la tensión financiera, la vivienda y la inactividad física, son predictores sólidos del aumento del riesgo de mortalidad, que coinciden o incluso superan ciertos factores de riesgo de mortalidad convencionales.

El doctor Lerman concluye: “Nuestro estudio destaca el papel crítico del SDoH en el envejecimiento cardíaco y la mortalidad. Identificar los factores de riesgo más importantes para el envejecimiento cardíaco permite una intervención preventiva específica en la comunidad y empodera a los médicos para participar en la atención centrada en el paciente, abordando el contexto social que contribuye a las enfermedades cardíacas”.

4

Lo + novedoso: açaí, aliado de la piel en el verano

Si eres amante del sol, pero te importa cuidar tu salud, esta noticia te va a gustar.

Recién estamos en la primera mitad del verano y este trae de vuelta uno de los activos más potentes de la Amazonía: el açaí.

Un fruto considerado superalimento, rico en antioxidantes (más que los arándanos), fibra, vitaminas y grasas saludables. Además de consumirlo en preparaciones, la industria de la belleza aprovecha su alta concentración de antioxidantes (antocianinas, polifenoles, vitaminas A, C, E) para combatir el envejecimiento, hidratar, nutrir y regenerar la piel y el cabello, ofreciendo beneficios como elasticidad, luminosidad, protección contra radicales libres, entre otros beneficios.

La marca brasileña Natura utiliza las propiedades del açaí para combatir las señales de envejecimiento y opacidad de la piel.

Ahora presenta una innovación sensorial y tecnológica: un exfoliante en polvo que se activa con agua, diseñado para eliminar el 100% de las impurezas y preparar la piel para un bronceado más uniforme.

Reconectar con uno mismo

Una buena idea es probarlo como un ritual de “hazlo tú mismo”, ideal para reconectar contigo y cuidar la piel donde sea que estés descansando. Se mezcla el polvo concentrado con agua y así se obtiene una crema exfoliante suave, pero altamente efectiva para todo tipo de piel.

El exfoliante elimina el 100% de las impurezas superficiales y células muertas, renovando la piel al instante.

Además, es un aliado de los amantes del bronceado, porque prepara la textura de la piel para lograr un tono cinco veces más uniforme y duradero.

Pero si eres como yo, que –por mi tipo de piel– el bronceado no es lo mío, hay otras formas de aprovechar el açaí en el verano.

Puedes reenergizar tu cutis y potenciar su brillo natural con la Hidratante Iluminadora: tratamiento que con una textura ligera de absorción rápida y doble acción antioxidante reenergiza la piel y potencia su brillo. Y para los días muy calurosos, el Frescor Açaí: una fragancia frutal, ligera y vibrante, con extracto aromático 100% natural. La marca mantiene sus clásicos: la hidratante corporal y la pulpa de manos, ahora con fórmulas que reenergizan la piel.

El nuevo exfoliante también es sustentable, porque su formato ligero y concentrado, junto con su sistema de repuestos, genera 20 veces menos emisiones de CO₂ y 17 veces menos residuos en comparación con los exfoliantes convencionales.

“Hoy las personas buscan productos que entreguen resultados visibles, pero también coherencia con sus valores. De hecho, nuestro estudio ‘Radiografía de la Belleza y el Bienestar en Chile 2025’, realizado junto a Cadem, muestra que la sustentabilidad es un factor cada vez más relevante al momento de elegir productos de cuidado personal. Ekos Açaí refleja justamente esa convicción: fórmulas de alta performance que nacen de la Amazonía y generan impacto positivo real”, destaca Ezequiel Monis, gerente de Marketing y Sustentabilidad de Natura Chile.

En Natura explican que este activo se obtiene a través de un modelo de bioeconomía regenerativa: o sea, trabajan directamente con comunidades recolectoras que cosechan el fruto manualmente, sin talar árboles ni dañar el ecosistema.

Lo sé, porque hace años conocí la planta de Belém do Pará y a las comunidades recolectoras que viven en las riberas del río Amazonas. Una relación virtuosa que permite que la selva y su gente se mantengan en pie al fortalecer la economía local y preservar el conocimiento ancestral.

Aquí finaliza Efecto Placebo, el newsletter de salud de El Mostrador. Que tengas un buen fin de semana, y recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.