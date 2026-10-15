¿Por qué los BTS parecen tan tiernos?

Hola, cómo estás este jueves 15 de octubre. Un mes conocido internacionalmente como el mes rosa, un periodo dedicado a la sensibilización, prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Pero ¿qué ocurre cuando el cáncer de mama se desarrolla sin una señal de alarma como un quiste? Ese tipo es el cáncer de mama inflamatorio: de rápida evolución, muy agresivo y que no forma un bulto. Lee el artículo más adelante para saber más.

¿Conoces las PFAS? Se trata de un grupo de más de 4.700 compuestos químicos sintéticos creados por el ser humano que destacan por su extrema resistencia al agua, al calor y a las grasas, como el teflón. Y también a la degradación, que demora tanto que son denominadas eternas. El Gobierno francés creó un plan para alertar y prevenir sobre los efectos en la salud de estas sustancias.

El cerebro envejecido se asocia con declive cognitivo. Al mismo tiempo, los adultos mayores suelen ser caracterizados como personas con problemas de memoria. Sin embargo, un estudio desafía esa opinión.

Investigadores de la Universidad de Arizona argumentan que la cognición tardía es una fase natural del desarrollo humano, una que prioriza la sabiduría sobre los detalles. ¿Mito o Verdad?

Lo más seguro es que conozcas al grupo BTS. Son megafamosos y esa popularidad no solo la deben a su calidad musical, también a su forma de ser, a la cercanía con sus fans y a su “ternura”. Algo que en Corea es parte de la cultura, tanto así que tiene un nombre: aegyo.

La clave está en el sonido. Científicos de la Universidad Femenina de Duksung, en Corea del Sur, y de la Universidad de Zúrich, en Suiza, se propusieron comprender la acústica que hay detrás del habla aegyo y qué es lo que nos conmueve.

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¿Existe el cáncer de mama sin quiste?

Probablemente sepas que un bulto en la mama puede ser un síntoma de cáncer. Y a las mujeres nos enseñan a palpar y reconocer cualquier “porotito” extraño.

Pero ¿qué ocurre cuando el cáncer de mama se desarrolla sin esa señal de alarma? Ese tipo se denomina cáncer de mama inflamatorio: uno de rápida evolución que no forma un bulto.

En este caso lo que alerta es un cambio rápido en la piel de una de las mamas.

Los síntomas los explica la cirujana oncóloga del Centro Oncológico Integral de Clínica Mayo, Tina Hieken.

“El cáncer de mama inflamatorio suele ir acompañado de síntomas que imitan una inflamación de la mama. Esto puede darse como un cambio en el color de la piel que le da una apariencia rosada, rojiza, morada o con moretones; un calor inusual en la mama afectada; y piel similar a la cáscara de una naranja, un síntoma conocido como peau d’orange”.

Como resultado, los cánceres de mama inflamatorios pueden diagnosticarse erróneamente como celulitis infecciosa, mastitis, enfermedad de Paget de mama u otras afecciones más benignas. Y no es detectado por una mamografía.

Ojo con estos síntomas

El cáncer de mama inflamatorio representa aproximadamente entre el 1% y el 5% de los diagnósticos de cáncer de mama, pero es responsable del 10% de las muertes por ese tipo de cáncer, según muestran las estadísticas.

“Cuando hay cambios en la piel de la mama, sobre todo en mujeres que no están amamantando y no presentan enrojecimiento asociado a la lactancia, eso puede ser una señal de alarma de cáncer y debe ser evaluado por un profesional médico”, dice la oncóloga Hieken.

“En el cáncer de mama inflamatorio, los síntomas pueden desarrollarse en unos pocos meses. Eso es diferente de alguien que nota un bulto en la mama durante un tiempo y, luego, de modo secundario, cambios en la piel de la mama a lo largo de un año o más”, agrega.

En el cáncer de mama inflamatorio, las células anormales se desplazan por los vasos linfáticos de la piel y del tejido blando, lo que da lugar a los cambios en la piel de la mama.

Tratamientos

El cáncer de mama inflamatorio se ataca primero con terapia sistémica: un tratamiento que recorre todo el cuerpo. Esa terapia se basa en las características biológicas del cáncer, o subtipo, como expresa el receptor de estrógeno o sobreexpresa la proteína HER2.

La terapia sistémica suele administrarse por vía intravenosa y podría consistir en:

Quimioterapia dirigida a las células que se dividen rápidamente.

Terapia dirigida contra las células que sobreexpresan la proteína HER2.

Inmunoterapia para ayudar al cuerpo a combatir el cáncer que no expresa el receptor de estrógeno ni la proteína HER2; este es el tipo menos común.

Después, la cirugía puede incluir la extirpación de la mama y de los ganglios linfáticos cercanos, que suele ir seguida de radioterapia que abarca el tórax, la axila y el hombro.

“Este enfoque de tres modalidades de terapia de todo el cuerpo, cirugía y radioterapia es fundamental para el control de la enfermedad en un cáncer que tiene un alto riesgo de diseminarse a otras partes del cuerpo o de reaparecer en la mama y la zona circundante”, afirma Hieken.

Debes saber que las formas más comunes de cáncer de mama pueden no requerir todos los tipos de tratamiento disponibles.

Avances en el tratamiento

Ha habido varias innovaciones en el tratamiento del cáncer de mama inflamatorio.

“De forma muy similar al cáncer de mama no inflamatorio, administrar al principio un tratamiento diseñado para uno de esos tres o cuatro subtipos de cáncer de mama es probablemente la mayor innovación. Creo que, en paralelo, la otra gran innovación son unas mejores técnicas de imagen seccionales para que, desde el principio, sepamos si las pacientes tienen una enfermedad que se ha diseminado más allá de la mama y los ganglios linfáticos regionales”, cuenta Tina Hieken.

“Entre los subtipos de cáncer de mama, se han logrado avances especialmente en el cáncer de mama inflamatorio HER2 positivo, con la incorporación de dos fármacos diferentes que actúan de modo complementario para bloquear los efectos de la sobreexpresión de la proteína HER2”, explica.

Otra mejora es la radioterapia de intensidad modulada, o IMRT, que se administra mediante planificación integrada con tomografía computarizada (TC).

Esto permite al equipo de atención examinar a la paciente en tres dimensiones y determinar cómo personalizar la radioterapia.

Por ejemplo, se minimizan los efectos con técnicas de contención de la respiración o tumbando a la paciente boca abajo durante la radioterapia.

“Estamos aprendiendo mucho”, afirma la Dra. Hieken.

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Las PFAS: contaminantes ocultos

¿Sabes qué son las sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquílicas (PFAS)?

Yo tampoco lo sabía con ese nombre, pero si te digo que están en sartenes antiadherentes (teflón), ropa y telas impermeables o repelentes de manchas, espumas contra incendios, envases de comida rápida y algunos cosméticos, probablemente te hagas una idea.

Las PFAS son un grupo de más de 4.700 compuestos químicos sintéticos creados por el ser humano (utilizados desde la década de 1940) que destacan por su extrema resistencia al agua, al calor y a las grasas.

Desde su creación, se encuentran ampliamente distribuidas en el ambiente y se degradan muy lentamente, de allí que se las conozca como “contaminantes eternos”.

Ante la creciente preocupación de la población por su impacto sobre la salud, el Gobierno de Francia puso en marcha un plan interministerial sobre estas sustancias, uno de cuyos principales ejes es proporcionar información al público general y a profesionales de la salud.

El Seguro Nacional de Salud de Francia publicó un documento dirigido a profesionales de la medicina con recursos para responder las inquietudes de pacientes y brindarles orientación.

Las recomendaciones

El Ministerio de Salud francés señala los puntos clave que profesionales de la salud deben comunicar a sus pacientes.

Toda la población está expuesta a las sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquílicas, aunque en niveles variables según el lugar de residencia y la actividad laboral.

Las principales fuentes de exposición son los alimentos (como pescado, mariscos, huevos, vísceras y determinadas carnes) y el agua potable. Además de la exposición laboral, otras fuentes incluyen el aire interior, los cosméticos, los productos de limpieza y bricolaje, además de los textiles.

Existe evidencia científica sólida respecto de un número limitado de efectos sobre la salud de determinadas sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquílicas, entre ellos: menor respuesta inmunitaria a determinadas vacunas, como las de difteria y tétano, aumento de las concentraciones sanguíneas de colesterol total y colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL); ligera disminución del peso al nacer tras la exposición prenatal.

Entre las sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquílicas, el ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el sulfonato de perfluorooctano (PFOS) se consideran probablemente carcinogénicos para seres humanos. Sin embargo, la evidencia sigue siendo limitada y procede en gran medida de estudios realizados en poblaciones con niveles elevados de exposición.

No inducir temor

Sin embargo, el llamado es a no entrar en pánico, solo tener presente su existencia y prevenir.

Aunque no es posible eliminar por completo la exposición a sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquílicas, sí se puede limitar.

Este es el objetivo de diversas medidas gubernamentales, así como de determinadas conductas individuales:

Consumir alimentos sin procesar, en especial frutas y verduras de temporada, y priorizar las comidas preparadas en el hogar.

Al cocinar, utilizar preferentemente utensilios de vidrio, acero inoxidable, hierro fundido o madera sin tratar.

Evitar las sartenes y otros utensilios con revestimiento antiadherente, así como los recipientes de plástico, especialmente si están deteriorados.

Evitar recalentar alimentos en recipientes o envases de plástico, incluso en el microondas.

Ventilar el hogar a diario.

Elegir productos de limpieza sencillos, como jabón negro o vinagre.

Preferir cosméticos y productos de cuidado personal con pocos ingredientes y, si es posible, con certificación orgánica.

Limitar el uso de productos etiquetados como impermeables o de larga duración.

En general, elegir productos libres de estas sustancias. Las aplicaciones móviles que permiten escanear las etiquetas de los productos pueden resultar útiles.

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Mito o Verdad: el cerebro no envejece, se adapta

El cerebro envejecido se asocia con declive cognitivo. Al mismo tiempo, los adultos mayores suelen ser caracterizados como personas con problemas de memoria.

La nueva investigación en Perspectivas sobre la Ciencia Psicológica desafía esa opinión. Basándose en la evidencia de la biología molecular y la neuroimagen, los investigadores de la Universidad de Arizona argumentan que la cognición tardía es una fase natural del desarrollo humano, una que prioriza la sabiduría sobre los detalles.

Los investigadores llaman a esta idea la hipótesis del envejecimiento adaptativo.

Lo anterior puede explicar por qué los adultos mayores son especialmente adecuados para la enseñanza, la tutoría, la narración de historias y otros roles que les permiten compartir con las generaciones más jóvenes el conocimiento y la sabiduría acumulados.

“Si miramos el envejecimiento normativo como una historia de simple declive, realmente nos estamos perdiendo el barco”, dijo el coautor del estudio y profesor asociado de cognición y sistemas neuronales en la Universidad de Arizona, Fabian-Xosé Fernández.

“El cerebro mayor está optimizado para cosas diferentes que el cerebro más joven, principalmente el intercambio de experiencia almacenada y relaciones sociales”.

El hipocampo ayuda al cerebro a capturar los ricos detalles de una experiencia, mientras que la corteza frontal se centra más en el significado general, o esencia. Durante el envejecimiento saludable, el cerebro naturalmente pone menos énfasis en el hipocampo y depende más de la corteza frontal.

El hecho de que veas esto a través de personas y modelos animales sugiere que hay una fuerza impulsora evolutiva.

Se podría argumentar que tu desarrollo ocurre en sincronía con las necesidades de tu cerebro.

“Cuando eres más joven, el hipocampo se enciende porque no tienes una base de conocimientos o no sabes cómo funciona el mundo. Un niño absorbe información como una esponja porque está construyendo un archivo de información. En los primeros años de la vida, el equilibrio se inclina hacia tener recuerdos declarativos con precisión, detalle y contexto”, explica Fernández.

Un adulto mayor, por el contrario, tiene una gran reserva de conocimientos a los que recurrir. Integrar una nueva experiencia con ese conocimiento puede ser más útil que preservar cada detalle.

Los investigadores argumentan que, a medida que las personas envejecen, el cerebro cambia sus prioridades de recopilar información altamente detallada a comprender el significado y los conceptos más amplios detrás de una experiencia.

Este cambio, que también se observó en modelos animales, podría servir para un propósito evolutivo, sugirió Fernández.

Ayudar a los adultos mayores a proteger y usar lo que han aprendido puede apoyar el juicio, la tutoría y la transferencia de conocimientos a las generaciones más jóvenes.

“Dados esos objetivos, tiene sentido que no te interesen los detalles esenciales. Estás interesado en salvaguardar el vasto conocimiento que ya tienes. La evolución puede estar diciendo que si lo haces lo suficientemente largo, es necesario transmitir esta información, por lo que ponemos en marcha cambios biológicos que refuerzan y protegen tus recuerdos semánticos y autobiográficos”, agrega el profesor.

Envejecimiento versus alzhéimer

Este marco también puede ayudar a los investigadores a distinguir el envejecimiento saludable de la enfermedad de Alzheimer.

“Cuando estaba en la escuela de posgrado, la gente pensaba en el alzhéimer como una versión más intensa del envejecimiento cognitivo, pero ese no es el caso. Son completamente diferentes”, dijo Fernández.

En la enfermedad de Alzheimer, explicó, los procesos patológicos que involucran proteínas como el amiloide y la tau pueden descarrilar el cambio de desarrollo del cerebro del hipocampo a la corteza frontal, lo que generalmente ocurre entre la quinta y la séptima décadas de vida.

“En el envejecimiento normativo, la activación del hipocampo no se enfatiza, que es probablemente lo que debería estar sucediendo en una persona de 70 años. Pero en muchos casos de alzhéimer, resulta que el hipocampo es hiperactivo”, agregó Fabian-Xosé Fernández.

“Esta hermosa transición del desarrollo se ve completamente interrumpida en la enfermedad de Alzheimer por procesos patológicos que se meten con la memoria episódica e interfieren con los circuitos que te permiten pensar en tu propia vida, léxico y vocabulario”.

Para los adultos mayores, tratar de hacer que un cerebro envejecido funcione como un cerebro más joven, centrándose en detalles específicos en lugar del panorama general, puede ser contraproducente, dijo Fernández.

“Para muchas personas, el peso de cómo se procesa la información probablemente no debería estar tan centrado en el hipocampo en la sexta o séptima década”.

En cambio, la sociedad puede abrazar las fortalezas naturales del cerebro envejecido y ayudar a nutrirlas. Eso podría incluir fomentar la conexión social, particularmente las relaciones intergeneracionales que permiten a los adultos mayores compartir su sabiduría.

“La gente ve a las personas mayores y las ve como que no están a la par con las personas más jóvenes en muchas métricas. La forma en que lo veo es que tienes a alguien con un cerebro que ha estado activo durante varias décadas y ha visto mucho. Hay un valor tremendo allí y no hacemos un buen trabajo desbloqueando”, dice Fernández.

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¿Por qué los integrantes de BTS parecen tan tiernos?

BTS es uno de los grupos musicales más populares, influyentes y exitosos de la historia de la música y del K-pop. Por estos días revoluciona la escena musical nacional.

Su éxito no solo se debe a sus canciones que abordan temas como la salud mental, la presión académica, la ansiedad, la juventud y el amor propio, también se basa en la cercanía con sus fans.

Y ahí entra el aegyo. Una palabra que en coreano se refiere a una actitud tierna y juguetona que adoptan los adultos para ganarse el afecto de alguien, generalmente en contextos románticos. Algo que en Corea es parte de la cultura.

Y que en el caso de BTS, rompe la barrera de la “estrella inalcanzable”: aunque en el escenario muestran una imagen poderosa, madura y profesional, el aegyo les permite mostrar un lado vulnerable, divertido y accesible en programas de TV o transmisiones en vivo.

¿Qué hace que estas expresiones se asocien con la ternura?

La clave está en el sonido

En JASA, publicado por AIP Publishing en nombre de la Acoustical Society of America, investigadores de la Universidad Femenina de Duksung, en Corea del Sur, y de la Universidad de Zúrich, en Suiza, se propusieron comprender la acústica que hay detrás del habla aegyo y qué es lo que nos conmueve de esta manera.

Para medir esto, los investigadores se centraron en los valores del Formante 1 (F1) de los sonidos vocálicos. Los formantes son características acústicas de la voz que se concentran alrededor de una frecuencia particular en una onda del habla, según el movimiento de la lengua, los labios y la mandíbula.

El F1 es inversamente proporcional a la altura de la vocal y está determinado principalmente por la longitud de la garganta.

“Un tracto vocal más corto produce naturalmente resonancias más altas y, por lo tanto, frecuencias de formantes más elevadas que uno más largo. Esta es una de las principales razones por las que las voces de los niños suenan tan diferentes a las de los adultos”, afirmó la autora Ji-eun Kim.

Al pedir a hombres y mujeres de entre 25 y 31 años que leyeran frases con y sin aegyo, los investigadores descubrieron que los hablantes aumentaban sus frecuencias formantes, lo que sugiere que modificaban sus voces para que sonara como si tuvieran un tracto vocal más corto.

“En el reino animal, varias especies bajan la laringe para crear la impresión de un tracto vocal más largo y, por lo tanto, de un cuerpo más grande, lo que las hace parecer más imponentes de lo que realmente son”, explicó el autor Volker Dellwo.

“Nuestros hallazgos sugieren que los humanos pueden usar la estrategia opuesta: en lugar de sonar más grandes, quienes utilizan el aegyo se hacen sonar más pequeños y jóvenes”, agregó Dellwo.

Ahora Kim y Dellwo quieren comprender cómo los adultos acortan el sonido de su tracto vocal y planean explorar las razones sociológicas que explican el uso del habla aegyo.

Es posible que una voz más pequeña e infantil pueda provocar una respuesta protectora en los demás y fortalecer los lazos sociales, pero a los investigadores también les intriga otra teoría: aumentar las frecuencias de los formantes podría ser una forma de hacer que el hablante sea más memorable.

“Si este es el caso, sonar tierno no solo puede hacer que alguien parezca más accesible, sino que también podría ayudar a establecer la identidad de una persona en la mente de los demás, un proceso fundamental al comienzo de cualquier relación social cercana”, dijo Dellwo.

BTS y aegyo

En el grupo BTS, la relación con el aegyo varía mucho entre los miembros:

Jin: es conocido por usar aegyo con frecuencia y de forma divertida, a menudo haciendo bromas o lanzando besos soplados (flying kisses) para hacer reír a los fans.

es conocido por usar aegyo con frecuencia y de forma divertida, a menudo haciendo bromas o lanzando besos soplados (flying kisses) para hacer reír a los fans. Jimin: aunque a veces afirma que no le sale el aegyo forzado, los demás miembros comentan que tiene un aegyo natural muy marcado en su forma de ser.

aunque a veces afirma que no le sale el aegyo forzado, los demás miembros comentan que tiene un aegyo natural muy marcado en su forma de ser. J-Hope (Hobi): tiene una personalidad muy enérgica y alegre, por lo que muestra ternura y gestos expresivos con gran facilidad.

tiene una personalidad muy enérgica y alegre, por lo que muestra ternura y gestos expresivos con gran facilidad. Suga (Yoongi): es famoso por su resistencia a hacer aegyo. Cuando intenta hacerlo, su expresión seria, forzada o incómoda genera momentos muy graciosos y virales entre los fans.

Aquí finaliza esta edición de Efecto Placebo. Si piensas que alguno de los temas le puede servir a alguien que conoces, envíaselo. Y si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.