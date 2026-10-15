La fallida comunicación de crisis que reinstala la ausencia de un vocero de gobierno

Las críticas por el manejo comunicacional del Ejecutivo tras la emergencia climática de esta semana, reinstaló el debate sobre la ausencia de un vocero de gobierno que facilite la coordinación y entrega de información a la ciudadanía. “Mi problema es que el vocero y el ministro de Interior no pueden ser la misma persona”, dijo el alcalde de Nuñoa, Sebastián Sichel.

En un nuevo programa de La Semana Política, la exconcejala del Frente Amplio, Isidora Alcalde y el investigador del Instituto Libertad, César Miranda, analizaron el despliegue de las autoridades y el rol del Presidente José Antonio Kast en momentos de baja aprobación ciudadana, entre otros temas.

“Este gobierno carece de habilidad de coordinación y comunicación, lo que es muy preocupante cuando tienes que llevar un país adelante. Y también suele hablar de burocracia. José Antonio Kast instaló el tema de la burocracia en sus doce años de campaña y hoy día podemos ver muy concretamente con las emergencias que esa burocracia no está permitiendo coordinarse entre los diferentes actores que tienen que darle una respuesta a la ciudadanía”, dijo Alcalde.

La también máster en Política Sociales, apuntó a que existe “una nula capacidad de gestionar una crisis” y una “evidente la falta de coordinación” en la toma de decisiones.

Por su parte, Miranda analizó la relevancia de retomar la figura de un vocero de gobierno para descomprimir la presión comunicacional que surge en circunstancias de excepcionalidad.

“La relevancia del vocero no está tanto en la agenda diaria, sino que aparece precisamente en circunstancias excepcionales. Yo creo que en esta ocasión en particular era bien relevante tener al menos un eje sobre el cual pudiésemos actuar comunicacionalmente, tanto desde el punto de vista de las autoridades, como desde el punto de vista de la ciudadanía, como desde la misma política. Es un tema que ha complicado un poco al gobierno y que debería corregirse pronto”, indicó.

El investigador del Instituto Libertad también destacó el llamado de la senadora de RN y presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien ha insistido en la urgencia de llenar ese vacío.

“Creo que podemos tener la discusión de si el vocero debe ser un subsecretario o si debe ser parte de una especie de oficina de la Presidencia, como sucede en algunos otros países. Pero sí se hace indispensable separarlo de la función del Ministerio del Interior, precisamente porque son dos funciones que cumplen roles muy distintos” agregó.