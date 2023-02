Presentado por:

¡Buenas y feliz lunes! Ya entramos en la recta final del fin de las vacaciones y los quiero desafiar a que se informen acerca de la revolución que gatilló la irrupción de la plataforma de Inteligencia Artificial, ChatGPT.

Es un cambio tectónico que en menos de dos meses ya está revolucionando ciertas formas de trabajar y estudiar. El chat se ha tomado la agenda en el mundo de los negocios y también en ciertos sectores de la cultura popular, especialmente en redes sociales. Los usuarios han hecho colas virtuales para probarlo y los empresarios están encontrando un sinfín de nuevas aplicaciones para él y ya hay una carrera contra el tiempo para diseñar modelos de negocios para ganar dinero.

En esta edición de El Semanal me atreví a hacer un experimento con el chat y para mi los resultados de la conversación son extraordinarios. Al igual que otros experimentos que han hecho otros periodistas, el más polémico, el de The New York Times, se pudo ver que ni la plataforma ni la conversación arrojó intercambios completamente fluidos o sin errores, pero las posibilidades que se abren con esto y lo que se sugiere respecto a lo que viene, es para inspirarse. También es para requetecontra preocuparse.

1- UN EXPERIMENTO: LO QUE CHATGPT DICE DE CHILE, PONCE, SAIEH Y PIÑERA

Fuente: BBC / Redes

La Inteligencia Artificial escribió el 100% del texto de este primer tema de El Semanal de hoy. El autor fue ChatGPT y el traductor fue Google translate.

Le pregunté sobre la economía chilena, los polémicos empresarios Álvaro Saieh y Julio Ponce, y sobre el exPresidente Sebastián Piñera. Como parte del experimento, copié y pegué las respuestas exactas, sin tocar una coma. Hay errores, inexactitudes y omisiones, pero a mi me pareció un experimento con resultados extraordinarios. Esta fue parte de la conversación (para leer la versión con las respuestas completas, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad):

– ¿Cuál es la proyección para le economía chilena para 2023?

–Como modelo de lenguaje de Inteligencia Artificial, mi límite de conocimiento es septiembre de 2021, pero haré todo lo posible para brindarle una perspectiva general de la economía en Chile a partir de ese momento.

Antes de la pandemia de COVID-19, Chile tenía una economía relativamente estable, con un crecimiento constante y bajas tasas de desempleo. Sin embargo, la pandemia tuvo un impacto significativo en la economía chilena, provocando una contracción del 5,8% en 2020. La pandemia también resultó en un fuerte aumento del desempleo, que alcanzó el 10,8% en el primer trimestre de 2021.

Sin embargo, hubo algunos signos de recuperación económica en Chile, con el gobierno lanzando medidas de estímulo para apoyar la economía . El banco central del país también implementó políticas monetarias para fomentar los préstamos y la inversión.

Además del impacto de la pandemia, la economía chilena también se ha visto afectada por el malestar social y la incertidumbre política en los últimos años, con protestas por la desigualdad y la constitución del país que han provocado interrupciones en la actividad económica.

– ¿Qué sabes de los apuros del empresario chileno Álvaro Saieh?

–A partir de la fecha límite de mi conocimiento en septiembre de 2021, Álvaro Saieh enfrentaba varias dificultades legales y financieras en Chile.

Uno de los principales problemas legales que enfrentaba Saieh estaba relacionado con las acusaciones de abuso de información privilegiada. En 2018, el regulador de valores chileno lo multó por uso de información privilegiada en acciones de SMU. Saieh negó haber actuado mal, pero el caso siguió siendo una fuente de incertidumbre legal y financiera para él.

Saieh también enfrentaba dificultades financieras, incluida una gran cantidad de deuda. En 2020, según los informes, debía más de mil millones de dólares a varios bancos y otros prestamistas, lo que ejerció una presión significativa sobre sus negocios y finanzas personales.

– ¿Por qué Julio Ponce es tan polémico?

– Julio Ponce es una figura controvertida en Chile debido a su participación en varios escándalos de alto perfil relacionados con sus prácticas comerciales y su conexión con la dictadura de Augusto Pinochet.

Ponce saltó a la fama como presidente de la empresa minera chilena SQM, que es uno de los mayores productores mundiales de litio, un componente clave en la fabricación de baterías para autos eléctricos y otros productos de alta tecnología. En la década de 1990, Ponce fue investigado por fraude fiscal y otros delitos financieros, y en 2009 fue acusado de uso de información privilegiada en acciones de SQM.

Sin embargo, la asociación más notoria de Ponce es con la dictadura de Augusto Pinochet. En la década de 1980, Ponce fue un asesor clave del gobierno de Pinochet en política económica y desempeñó un papel importante en la privatización de las minas de cobre estatales de Chile. La empresa de Ponce, SQM, también se benefició de las políticas del gobierno de Pinochet, y se alega que Ponce usó sus conexiones políticas para obtener un trato favorable del gobierno.

– ¿Es Sebastián Piñera un buen hombre de negocios?

–Sebastián Piñera es un empresario y emprendedor que hizo fortuna en el sector financiero antes de incursionar en la política. Si se le considera un “buen” hombre de negocios o no es una cuestión de opinión y depende de varios factores.

Piñera cofundó la firma de inversión Bancard en 1976, que creció hasta convertirse en una de las compañías de tarjetas de crédito más grandes de Chile. También fundó la compañía aérea LAN, que creció hasta convertirse en una de las aerolíneas más grandes de América Latina. Además, participó en la creación de varios otros negocios exitosos, incluido un canal de televisión, un equipo de fútbol y una editorial.

Sin embargo, las actividades empresariales de Piñera no han estado exentas de polémica . Durante su primer mandato como presidente de Chile de 2010 a 2014, fue criticado por posibles conflictos de intereses relacionados con su propiedad de participaciones significativas en varias empresas mientras se desempeñaba como jefe de estado. En 2019, la familia de Piñera fue acusada de tráfico de información privilegiada en una empresa en la que anteriormente había tenido una participación accionaria.

Los opositores políticos de Piñera también lo han criticado por sus políticas favorables a las empresas, que, según argumentan, han priorizado los intereses de las corporaciones y los ricos sobre los de la población en general. Por ejemplo, durante su presidencia, Piñera impulsó un controvertido proyecto de ley de reforma educativa que fue criticado por ser demasiado favorable a las escuelas privadas y por descuidar la educación pública.

– ¿Qué sabes del periodista chileno Iván Weissman?

–A la fecha de corte de mi conocimiento en septiembre de 2021, no tengo información sobre Ivan Weissman, ya que no parece ser una figura prominente o muy conocida en el periodismo chileno. Sin embargo, si tiene alguna información o contexto específico sobre él, me complacería intentar brindarle más información.

2- FINTRUST Y SU DESCONOCIDO ROL EN LA CRISIS DE ANTONIO JALAFF

Qué pasó. Fintrust, la financiera que controlan Horacio Pavez —heredero del cofundador de los grupos Security y Sigdo Koppers, Horacio Pávez García, y los hermanos Sebastián y Paulo Ricart—, es el único acreedor que no ha llegado a acuerdo con Antonio Jalaff y ahora decidió aumentar la presión, poner las negociaciones en el freezer y optar por presentar una denuncia en la fiscalía por Administración Desleal.

Antonio Jalaff es socio y miembro del holding que controla Grupo Patio. Hace algunas semanas se dieron a conocer las deudas personales que Jalaff venía arrastrando durante los últimos años (producto de malos negocios en España y Estados Unidos) y el vehículo financiero que estructuró a 10 años junto a LarrainVial para solventar sus compromisos. El empresario acumuló deudas por más de US$ 25 millones.

El, hasta ahora, desconocido rol de Fintrust. Hasta la fecha, prácticamente todos los acreedores accedieron a formar parte del acuerdo (que irá pagando las acreencias con los dividendos que genere), entre los que se encuentran sociedades ligadas a Gabriel Ruiz Tagle, los Arrigoni, Laurence Golborne y factorings como Factop, Tanner, Nuevo Capital, Siete Cumbres, entre otros.

A Fintrust se le ofreció la misma salida que a los demás acreedores y participaron de las reuniones con LarrainVial. Sin embargo, nunca hubo respuesta formal. En paralelo, optaron por presentar la denuncia.

Lo que dice la denuncia. Acusa que se hizo una maniobra financiera, conocida como “split”, para que las cuotas que Fintrust tiene como garantía del préstamo de UF 50.000 que le hicieron a Jalaff, se diluyan y pierdan valor. Las garantías son cuotas en un Fondo de Inversión Privado a través del cual Jalaff participa en el Grupo Patio. Los denunciantes afirman que el perjuicio sería de más de US$ 44.5 millones de dólares. Eso sí, fuentes que saben detalles de la disputa hacen hincapié en que no es una querella, lo que implica que es la Fiscalía quien debería iniciar un proceso de investigación, en caso que lo amerite.

Desde el entorno de Antonio Jalaff desestiman la acusación: “El ha puesto su patrimonio a disposición para pagar sus deudas y ha llegado a acuerdo con todos los acreedores, excepto con Horacio Pavez, quien se restó y prefirió irse a lo penal. Suponemos que es para generar presión, pero Antonio no se va a dejar extorsionar, menos con algo que es totalmente falso”.

La misma fuente asegura que Pavez y los Ricart fundan la denuncia sobre un problema que no existe porque el ajuste que se hizo en las cuotas de garantía del dinero que prestaron, no cambió el valor de las mismas: “En ningún caso afecta el patrimonio de la financiera ya que su valor sigue siendo el de antes. Eso se explicó claramente a la financiera, antes que decidieran ingresar la denuncia”.

3- UNA REVOLUCIÓN NECESARIA Y URGENTE

Cómo revolucionar los servicios públicos en América Latina. Es el título de un informe que Eric Parrado, el economista chileno que actualmente es el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicó junto a su colega Benigno López, vicepresidente del BID y encargado de la unidad que se enfoca en la economía del conocimiento.

El timing no podría ser mejor para Chile ya que el informe se publica en medio de una discusión constitucional que incluye el rol del Estado y la presión del sector privado respecto a que el aparato público necesita un profunda reforma que debería tener la misma importancia que la tributaria y la de pensiones.

Aprovechar la revolución digital. La receta del que también fuera superintendente de bancos, es que, acelerando el uso de tecnologías digitales, los gobiernos de la región pueden brindar una amplia variedad de servicios públicos, incluso servicios que actualmente no se brindan de ninguna forma, de manera amplia, eficiente y a bajo costo.

El informe que destaca Parrado y que resume en una columna publicada en Project Syndicate , destaca las opciones de políticas más prometedoras en áreas que van desde la educación y la salud hasta los asuntos fiscales y la administración pública.

La digitalización de los servicios públicos es una gran oportunidad para superar algunas de las las barreras contra el progreso económico en América Latina, “donde la desigualdad es alta, abunda la evasión fiscal y los sistemas educativos son inadecuados. Cunden la pobreza y la extrema pobreza, sobre todo después de la pandemia. Y los subsidios públicos que podrían ayudar a las personas más vulnerables no están bien orientados, lo que les resta eficacia”.

4- GRÁFICO DE LA SEMANA: LITIO VS. COBRE

El sueldo de Chile ya no es el cobre. En 2022 los ingresos por litio (impuestos y royalties que pagan SQM y Abemarle) superaron los aportes de Codelco. Los ingresos fiscales por litio sumaron US$ 5 mil millones el año pasado, más del doble de lo que aportó Codelco. Eso sí, si se suman los aportes de todas la mineras privadas, el cobre sigue siendo rey.

Habiendo dicho eso, esta Tabla Periódica de lo commodities que publicó The Visual Capitalist muestra como en 2021 y 2022 el precio del litio lideró los retornos globales. En 2021 el precio se más que cuadruplicó y en 2022 se disparó 77%.

Sin litio no hay transición verde . El creciente impulso mundial hacia los vehículos eléctricos (EV) ha sido un importante contribuyente al aumento de la demanda de litio y níquel, que fue el segundo producto básico con mejor rendimiento en 2022 con un aumento de precio del 43,1 %.

5- UNA CHARLA SOBRE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA

Francisco Ackermann y el desafío de la educación financiera: ‘‘Hay muchos mitos y prejuicios acerca de invertir y el concepto de la plata’’

En un año, el ingeniero comercial y emprendedor se ha convertido en uno de los influencers de mayor impacto en redes sociales a la hora de hablar de inversiones y finanzas personales . Ya tiene casi 300 mil seguidores en Instagram y más de 15 mil en LinkedIn.

Ackermann fue el invitado a La Mesa de El Mostrador de esta semana.

En la entrevista señala que su objetivo es explicar cosas complejas en simple, incentivar a que la gente se atreva a pasar de ser ahorrista, a ser inversionista y educar a las personas sobre economía, finanzas e inversiones.

Para ver la entrevista completa haz click aquí o en el video.

6- SIN TACOS NI COBARTAS

– Las proyecciones de Marcel que sorprenden al mercado. El Ministro de Hacienda las hizo en una entrevista con Ex-Ante, donde que comenzaremos a salir de la recesión en abril o mayo y que el rol del Banco Central será clave. Sus comentarios pillaron de sorpresa a los economistas privados que cuestionan que no dio argumentos específicos ni cifras para respaldar o explicar su diagnóstico.

No hay escape a la recesión. Cabe mencionar que esta semana la Dirección de Presupuestos, que depende de Hacienda, publicó el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) en el que reevalúa a la baja el crecimiento 2023 y señala que a pesar de las buenas cifras recientes, el país no se escapará de una recesión. Las nuevas proyecciones estiman un déficit de 2,4% del PIB y que la deuda pública en 2023 será la máxima en 32 años.

En la entrevista Marcel desliza por donde estaría el camino para lograr un acuerdo en la reforma de pensiones. Marcel dijo que no podemos volver a postergar una reforma que el país pide a gritos hace más de una década y, por primera vez, habla de que la administración del sistema no necesariamente tiene que hacerlo un ente estatal y no descarta que al final sea una figura como una Previred, que le quita ese rol a las AFP.

– El Gobierno de Gabriel Boric acepta evaluar el impacto del litio en las cuentas fiscales y si los ingresos serán considerados como extraordinarios o estructurales. El tema lo abordó el Ministerio de Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas del cierre del año que publicó la semana pasada la Dirección de Presupuestos.

Hace dos semanas, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) pidió a la Dipres especificar bien cuáles son los aportes extraordinarios por litio. Cabe recordar que el litio aportó casi US$ 6.000 millones al fisco en 2022, de los cuales dos tercios provienen de los arriendos que pagan SQM y Albemarle a Corfo. El CFA recomendó “definir y aplicar como parte de la regla una metodología de este tipo para el año en curso”, dijo”. En su informe, la Dipres aseguró que será cauto en como contabiliza esos ingresos, “lo que contribuye a no afectar la planificación financiera con respecto a lo establecido con ocasión de la elaboración de la Ley de Presupuestos 2023, a la espera del trabajo conjunto con el Consejo Fiscal Autónomo.

– El BCI dice que el rally del peso no resistirá el año y que el actual valor no se justifica. Estima que la moneda chilena terminará el año en 850 versus el dólar. El viernes cerró en 788 y acumula un alza de más del 20% desde julio del año pasado. Según un informe del banco, la razones de fondo de la reciente fortaleza del peso viene dada principalmente por razones internos, como la gran oferta de dólares que han entregado entre Hacienda y el Banco Central, “y el gran flujo de no residentes que se encuentran fuertemente apostando a favor de nuestra moneda”.

“Nuestros modelos siguen apuntando a que el actual valor del tipo de cambio está fuera de sus fundamentales y que podría haber una reversión en este, terminando el año en torno a 850 $/USD”.

7- AGENDA DE LA SEMANA: POBRÍSIMA

– Será una semana fome. No hay nada jugoso en la agenda local. Es la última en que la gran mayoría de los chilenos están de vacaciones. En términos de estadísticas, lo más relevante es el índice de ventas minoristas que publicará el Banco Central este lunes.

El jueves se pone un poco más interesante cuando se publiquen los indicadores de Coyuntura Semanal, la Serie Mensual de Datos Bancarios, el Informe Mensual de Estadísticas del Mercado de Derivados y Spot y los indicadores de Comercio Exterior del IV trimestre 2022.

– Seminarios: el jueves Consejero del Banco Central de Chile, Luis Felipe Céspedes, será el moderador del panel “Managing External Shocks: Global Inflation Pressures, Supply Disruptions and Global Monetary Tightening” en el marco de la conferencia organizada por la Universidad de Columbia y la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina acerca de la credibilidad de las políticas públicas. El evento se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de febrero en la ciudad de New York.

8- LA SEMANA EN REDES: PELEA DE PERROS GRANDES

Titanes del Ring en Zapallar. Hablamos de la pelea entre el exministro de Educación y Justicia de Piñera I, Felipe Bulnes, y el empresario Jonás Gómez en el restaurante César. Fue tendencia en redes toda la semana y conversación obligada en los círculos de poder. Mal que mal, no todos los días se “agarran a combos” dos pesos pesados de la elite social, política y económica de Chile y con video incluido.

Cuando la realidad supera la ficción. Hay una querella de por medio. Todo tipo de especulaciones acerca de que fue lo que realmente gatilló la pelea y lo que realmente pasó, está en manos de la Justicia.

