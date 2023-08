El escándalo STF/Factop: una apuesta fallida de US$ 20 millones que tiene en vilo a Sanhattan

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Una serie de escándalos en la industria del factoring involucra a algunos de los leones de Sanhattan, tiene en vilo al mercado financiero y a algunos pesos pesados del mercado sudando la gota gorda.

En economía, la inflación de julio fue de 0,4%, por encima de lo previsto, aunque confirmando la tendencia a la baja. El IPC anual retrocede a 6,5%, pero en el mercado advierten sobre el posible impacto del alza del dólar en el ritmo al que seguirá bajando la inflación. El consenso se mantiene en que en septiembre se viene otro recorte de tasas de 100 puntos base del Banco Central.

Los problemas de la economía china se agudizan y empresarios chilenos se preocupan. Esta semana supimos que las exportaciones e importaciones se desplomaron y la economía corre el riesgo de deflación. ¿Por qué nos importa? China es el principal destino de nuestra exportaciones.

1

LA APUESTA AL DÓLAR QUE TIENE EN VILO A SANHATTAN

El escándalo que estalló en el corazón de Sanhattan lo gatilló una apuesta fallida en el mercado de derivados con forwards –contratos que sirven para apostar al precio futuro del dólar–, que habría generado pérdidas por alrededor de US$ 20 millones. En medio del culebrón están los hermanos Ariel y Daniel Sauer Adlerstein, controladores de la corredora de bolsa STF Capital y del factoring que ahora está en medio de querellas y acusaciones de fraude, Factop.

Fuentes que conocen bien los peritajes realizados hasta ahora, aseguran que las pérdidas para los inversores y aportantes – en su gran mayoría de la comunidad judía – podrían llegar a sumar US$ 50 millones. Hay un fondo extranjero que habría perdido US$ 6 millones. Un fondo mutuo de Zurich reclama más de $ 3 mil millones a Factop por deudas de siete pagarés. Y habría fondos de BTG y LarrainVial que compraron facturas y otros instrumentos en la Bolsa de Productos.

Este martes la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la cancelación en los registros de la corredora y la multó en UF 13.500 ($486.410.805). A los hermanos Sauer se les multó con UF 18.000 y la inhabilidad temporal por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de cualquier empresa que fiscalice la CMF. Las cargos son por proporcionar información falsa al mercado, al público, y al regulador. La Comisión para el Mercado Financiero también sancionó a Luis Flores (exgerente general) de la STF y socio, con una multa de UF 10.800 ($389.128.644).

La CMF afirma que STF también proporcionó información falsa al mercado, al público y al regulador, hizo operaciones con el objeto de fijar el precio de un valor, realizar operaciones ficticias, no cumplir con los índices de cobertura patrimonial y efectuar operaciones de su giro pese a estar suspendidas sus actividades. Las operaciones habrían sido con un fondo de LarrainVial.

Quiebre entre accionistas. Esta semana, el accionista minoritario, Rodrigo Topelberg, se querelló en contra de los hermanos Sauer. Los acusa de entregar información falsa al mercado y cometer administración desleal. Su familia estaría enfrentando pérdidas millonarias.

Lo de Factop se suma a la crisis que golpeó a Primus, el segundo factoring del sistema, y nuevamente pone el foco en la opacidad de ese sector de la industria financiera. Entre los factorings, fondos de deuda y los de inversión privada, mueven casi US$ 10.000 millones.

Dónde está puesto el foco del mercado: en el papel de los auditores, en LarrainVial y su rol en todo eso, y en Puerto X, que actúa como custodio de las facturas en la Bolsa de Productos. Es ahí donde los fondos mutuos se sienten seguros respecto a que las facturas y pagarés son válidos y los compran y venden.

2

FITCH Y EL PADRE DEL LITIO EN CHILE: LA ESTRATEGIA DE BORIC NO DA LOS NÚMEROS

El personaje considerado el pionero del litio en Chile hizo los números y dice que ser socio mayoritario en la explotación del litio es mal negocio para el Estado. Gustavo Lagos, el académico que investiga hace más de 40 años las potencialidades del litio para Chile, publicó un informe detallado hace dos semanas en el que concluye que, para maximizar la recaudación para el fisco, el Estado debería controlar el 17% de los proyectos de explotación.

Bajo esa fórmula, recaudaría US$ 667 millones por año, pero podría ser casi un 20% mayor: “Esta cifra aumenta a US$ 778 millones si el gobierno opta por una participación diferente en cada proyecto”, señala el análisis que hizo junto a los académicos de la Universidad Católica, Marcos Singer y Francisco Olivares.

“¿Cómo maximizar la recaudación del fisco con la Estrategia Nacional del Litio?”, es el título del documento. El informe concluye que la tasa de impuesto ad valorem óptima para los nuevos proyectos es del 11,33%, inferior al 26,86% efectivo que se cobra actualmente en los contratos del salar de Atacama.

“Con esta tasa óptima, 29 salares operarían generando una recaudación total de US$ 645 millones al año. En el caso que se imponga una tasa diferente para cada proyecto, este monto aumenta a US$ 778 millones”.

Gustavo Lagos ha asesorado a casi todos los gobiernos en el área de minería, litio y en temas de tributación y royalty, desde el retorno a la democracia. En su informe dice que la Estrategia Nacional del Litio “será exitosa en tanto permita mantener a Chile en su posición mundial en la producción del mineral después del 2030”.

Pero hace una dura advertencia: “De persistir un requerimiento por parte del Estado de obtener mayoría societaria en las asociaciones que realice para explotar el litio, es probable que muy pocos negocios se concreten en los próximos años. Es decir, que pierda el liderazgo mundial, no obstante disponer de las mayores reservas de litio del mundo”.

El informe de Fitch. La influyente clasificadora de riesgo crediticio publicó un estudio esta semana en el que concluye que la Estrategia Nacional del Litio del Gobierno favorece a los incumbentes, o sea, SQM y Albemarle (un poco menos). Sus contratos expiran en 2030 (SQM) y 2043 (Albemarle) y Chile necesita aprovechar el boom de demanda, ya que a largo plazo habrá mucho más oferta global y el país habrá perdido su oportunidad.

La clasificadora de riesgo afirma que SQM tiene enormes ventajas en las negociaciones por su red global, su tecnología y el hecho de que ya está vendiendo y explotando el mineral, por lo que llegar a un acuerdo es la manera más rápida para que el país se beneficie del boom del litio.

“Esperamos que la compañía que asegure la producción de litio a un costo muy competitivo más allá de 2030 probablemente compense las consideraciones negativas relacionadas con una mayor participación pública en las operaciones existentes de litio en Chile de SQM. Por el contrario, en un resultado negativo de la negociación, SQM aún podría explotar el Salar hasta 2030, pero con una mayor visibilidad futura que le permitiría ajustar su estrategia para enfrentar lo que vendrá a fines de la década”.

El impacto a corto y mediano plazo en Albemarle es más limitado. Fitch recuerda que los derechos de producción de esta empresa vencen 13 años después del contrato de SQM y “las operaciones diversificadas de Albemarle deberían proporcionar cierta flexibilidad estratégica adicional en sus futuras conversaciones con Codelco”.

La agencia hace hincapié en que los recursos del litio son urgentes para financiar las crecientes demandas sociales de Chile.

3

LA MESA: UNA CHARLA CON SUSAN SEGAL, EL PODER BLANDO DE EEUU

Susan Segal y el atractivo de Chile para los inversionistas de Estados Unidos: “Hay una discusión muy madura acerca del país que quieren ser”.

La presidenta y CEO del Council of the Americas –considerado el poder blando más influyente de Estados Unidos en la región– dice que el foco está en la industria del litio, energías renovables e hidrógeno verde. También hablamos sobre la batalla geopolítica entre China y Estados Unidos , el potencial democrático de Chile y la región y cómo combatir la amenaza del populismo.

dice que el foco está en la industria del litio, energías renovables e hidrógeno verde. , el potencial democrático de Chile y la región y cómo combatir la amenaza del populismo. Esta semana fue la invitada de La Mesa de El Mostrador, donde destacó que en Chile las instituciones siguen siendo fuertes. Segal estuvo en Santiago para ser la anfitriona de otra edición de la Conferencia de Ciudades, el tradicional encuentro empresarial que organiza en alianza con el Ministerio de Hacienda, y del cual El Mostrador fue Media Partner.

Segal estuvo en Santiago para ser la anfitriona de otra edición de la Conferencia de Ciudades, el tradicional encuentro empresarial que organiza en alianza con el Ministerio de Hacienda, y del cual fue El evento coincidió con los 200 años de relaciones entre EE.UU. y Chile, así como con los 50 años del golpe de Estado.

así como con los 50 años del golpe de Estado. En el encuentro estuvieron presentes los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de Obras Públicas, Jéssica López; el canciller Alberto van Klaveren, junto a altos ejecutivos de las mineras Albemarle y Río Tinto, entre otros.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen.

SQM: Innovación y valor agregado en la industria del litio

Desde que SQM inició su operación en litio en 1997, ha invertido en innovación, investigación aplicada y desarrollo de procesos propios. Y desde 2015 ha estado evaluando tecnologías convencionales y no convencionales con mayor foco desde 2019 con la instalación de un centro de pilotaje de 1.200 metros cuadrados en Salar de Atacama. En dicho centro se han desarrollado pruebas de Extracción Directa de Litio (DLE por sus siglas en inglés) y otras tecnologías.

En paralelo, se ha trabajado en pilotaje de tecnologías de purificación y de conversión directa de salmueras a hidróxido de litio en la planta de Antofagasta. En suma, la empresa ha estado abierta a todas las tecnologías que cumplan criterios de sostenibilidad y eficiencia, ubicándose a la vanguardia al potenciar la innovación en la producción y comercialización de productos refinados de litio de estándar mundial.

Hasta marzo de 2023, se han completado más de 50 estudios conceptuales y de laboratorio con distintos niveles de avances y de profundidad de acuerdo con el potencial de éxito. Actualmente el presupuesto en investigación, innovación y desarrollo tecnológico de SQM alcanza los US$ 40 millones.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Mario Marcel hace un nuevo guiño al sector privado. En la Conferencia de Ciudades, el tradicional encuentro empresarial que organiza el Council of the Americas, en alianza con el Ministerio de Hacienda, el titular de esta cartera reconoció que el Gobierno no tenía al crecimiento como un tema central al inicio.

Pero Marcel señala que ahora es prioridad, y el foco del pacto fiscal que anunció no es solo recaudar más sino que hay, también, un énfasis en reactivar el crecimiento, la inversión y modernizar al Estado a la hora de definir cómo se gastan los recursos.

– Los problemas de Codelco y la minería de cobre en general complican la recuperación económica. Bloomberg advierte que en julio los ingresos por exportaciones se desplomaron un 13% frente a los niveles de junio, a pesar del aumento en los precios del metal. Y, en doce meses, las importaciones cayeron 19%, las exportaciones retroceden al 7,6% y los avisos laborales lo hacen al -35,5%. Y más preocupante todavía, las exportaciones de litio cayeron 45%.

La buena noticia es que el salario real en Chile se recuperó. El nuevo peak en junio llegó al nivel de hace dos años, justo antes que se empezara a desbocar la inflación. Es el cuarto mes consecutivo en que los salarios de los chilenos crecieron por encima de la inflación.

– Los remezones dentro del mundo de los casinos siguen. Ahora fue el turno de Dreams. Esta semana, se conoció la salida del CEO de la compañía, Jaime Wilhelm, y del CFO, Claudio Tessada, ejecutivos históricos de la empresa.

Fuentes que conocen los detalles aseguran que las salidas se vinculan con la supuesta colusión de los casinos Marina del Sol, Dreams y Enjoy, en la última licitación, y que estaría siendo investigada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Información poco clara. El mercado oficialmente solo se enteró de la primera salida gracias a un hecho esencial que la compañía envió a la CMF en la mañana del martes, en que se informa de una sesión extraordinaria de directorio donde se conoce la renuncia voluntaria de Wilhelm. Recién en la tarde comenzó a circular en la firma una comunicación interna que indica que la salida del CEO responde a motivos personales y donde se le agradece su gestión. Desde Dreams aseguran que fue una salida consensuada y que, incluso, quedará colaborando en esta etapa de transición.

El segundo cambio, el del gerente de Finanzas, solo se conoce si uno indaga, pues no fue informado de la forma normal y transparente al mercado, es decir, no hubo un hecho esencial. Al interior de la compañía aseguran que solo se conoce al revisar los registros de los principales ejecutivos que se detallan en la página de la propia CMF.

– Lo que se habla en las mesas de dinero: el peligro al que estuvieron expuestos por varios meses los aportantes a un fondo mutuo de la gestora de fondos del gigante asegurador Zurich Financial. Se trata del Fondo Mutuo Zurich Experto y por varios meses tuvo en su portafolio de inversiones $ 17.800 millones en un bono de Nexus, el controlador de Isapre Masvida.

El bono se lo había dado en garantía EuroAmerica a cambio de un préstamo a través de una operación que se llama Pacto, muy similar a las Simultáneas. El bono era parte de una emisión de Nexus por 1.500.000 UF, de las cuales EuroAmerica se quedó con cerca de 1 millón.

En el mercado advertían con incredulidad que Zurich ha estado financiando a EuroAmerica todo el año a una tasa muy baja para el riesgo que es la deuda de Nexus. Son bonos que ya venían con problemas, recientemente cayeron en clasificación a categoría "C". Eso quiere decir que la clasificadora de riesgo estima que no tienen capacidad de pago del capital ni intereses.

"La generosidad de Zurich y específicamente de los aportantes de sus fondos para financiar bonos con problemas de otras compañías es curioso", dice con ironía un operador del mercado. Y explica que aunque los papeles de Nexus en rigor son de EuroAmerica, "si queda una tendalada son los aportantes de Zurich los que se comen el muerto".

En todo caso el bono ya no está en el portafolio del fondo de Zurich. En julio, cuando las clasificadoras le bajaron la nota a “C”, se devolvió la que tenían como garantía a EuroAmerica.

– Para tener en el radar: la elecciones primarias argentinas, conocidas como las PASO. Son este domingo y los que saben dicen que estamos en las vísperas de una reconfiguración política histórica, en la que el peronismo podría quedar como la tercera fuerza política.

Los candidatos: por el oficialismo va el ministro de Economía Sergio Massa, conocido como “ventajita” , porque en diferentes momentos de su carrera política ha estado más cerca de la oposición que del kirchnerismo.

, porque en diferentes momentos de su carrera política ha estado más cerca de la oposición que del kirchnerismo. Por la extrema derecha corre el libertario Javier Milei, ídolo de algunos empresarios y de los republicanos en Chile . Quiere abolir el Banco Central, la educación pública y dolarizar la economía. Es el que acapara el voto de enojo. Y por la derecha moderada corren Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que apuesta a la moderación y es antigrieta.

. Quiere abolir el Banco Central, la educación pública y dolarizar la economía. Es el que acapara el voto de enojo. Y por la derecha moderada corren Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que apuesta a la moderación y es antigrieta. Por qué nos importa: Chile está entre los 3 mayores inversionistas en la Argentina, es un referente cultural y compartimos la Patagonia, donde está un tercio del agua dulce del planeta, y en el norte las mayores reservas de litio del mundo.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.