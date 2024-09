Nuevas aristas del caso Hermosilla abre interrogantes acerca de la investigación de la CMF

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para algunos)! Otra semana en que el caso Hermosilla dominará la agenda. La filtración en cuotas tiene al Poder Judicial, al Congreso y a parte del sector financiero durmiendo nerviosos. Esta semana va a declarar como imputado en el caso Antonio Jalaff, parte de la familia que hasta hace pocos meses controlaba Grupo Patio. Habrá que ver lo que dice y a quién salpica.

Además, se viene una inminente acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y jueces salpicados por caso Hermosilla. Este lunes se iniciarán conversaciones en el Congreso para impulsar un libelo en su contra, y su situación –así como la de otros jueces– también será abordada el mismo día en el máximo tribunal.

Este lunes se iniciarán conversaciones en el Congreso para impulsar un libelo en su contra, y su situación –así como la de otros jueces– también será abordada el mismo día en el máximo tribunal. Y por si fuera poco, el miércoles se conmemoran los 51 años del golpe de Estado, a pocos días de haberse cumplido los 2 años del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional. La última encuesta Cadem muestra que, después de seguridad, las reformas a las pensiones, al Poder Judicial y al sistema político son, en opinión de la población, las más relevantes para el futuro del país.

No hay que olvidar que la semana pasada el Banco Central advirtió que en los próximos 10 años vamos a crecer por debajo del 2% y eso no es suficiente para satisfacer las demandas sociales.

También en la agenda esta semana: el debate presidencial en Estados Unidos entre la vicepresidenta Kamala Harris y Donald Trump. Será el martes por la noche y es el único programado hasta ahora. El duelo puede terminar siendo el factor clave en la carrera hacia la Casa Blanca y el mercado estará atento.

En esta edición de El Semanal: las nuevas aristas que se abren en el caso Hermosilla con la revelación de que Topelberg había informado a la CMF hace más de un año sobre el esquema; tensión en el Chile Day de París; y el lobby feroz para integrar el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) llega al Congreso.

Además, Scotiabank cree que Tianqi eventualmente venderá su paquete de acciones en SQM a Aramco;el ruido que genera llegada de Azerta a Grupo Patio; y la polémica por la decisión de Enami de vender su 10% en Quebrada Blanca a Codelco.

Si alguien te compartió este boletín, te quiero invitar a que te sumes a El Semanal, y El Semanal Exprés, para que nuestra comunidad siga creciendo. Suscríbanse o compartan este boletín.

1

️TOPELBERG, DELATOR COMPENSADO

El gran foco del caso Hermosilla/Factop esta semana estará en lo que diga el empresario Antonio Jalaff, cuando el jueves vaya a declarar como imputado en la Fiscalía Oriente, pero una nueva arista se abrió este fin de semana cuando se confirmó lo que la defensa de Rodrigo Topelberg venía deslizando hace un tiempo: que hace 13 meses le informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a través de un documento reservado, toda la trama y el esquema de facturas falsas.

El documento presentado ante la CMF está dirigido a Andrés Montes Cruz, fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión, según la unidad de investigación de Radio Bío-Bío. En el documento Topelberg se acoge a la figura de la colaboración compensada y pide los beneficios en virtud de su cooperación.

según la unidad de investigación de Radio Bío-Bío. En el documento Topelberg se acoge a la figura de la colaboración compensada y pide los beneficios en virtud de su cooperación. Parte de lo que informó a la CMF lo dijo ante la Justicia. Explica en detalle el rol de los hermanos Sauer y Factop al centro de una bicicleta financiera para beneficiar principalmente a los hermanos Jalaff y con LarrainVial como facilitador del esquema. La pregunta ahora es por qué la CMF demoró tanto en actuar y por qué tanto tiempo para citar a interrogatorio a los hermanos Jalaff y a ejecutivos de la corredora. La CMF recién después de 3 meses respondió la carta de Topelberg. Y hace aproximadamente un mes contactaron a los abogados defensores para preguntar en detalle cuál era la participación de su cliente. Cercanos al caso dicen que fue la filtración de los audios lo que apuró la investigación.

Explica en detalle el rol de los hermanos Sauer y Factop al centro de una bicicleta financiera para beneficiar principalmente a los hermanos Jalaff y con LarrainVial como facilitador del esquema. La pregunta ahora es por qué la CMF demoró tanto en actuar y por qué tanto tiempo para citar a interrogatorio a los hermanos Jalaff y a ejecutivos de la corredora. La CMF recién después de 3 meses respondió la carta de Topelberg. Y hace aproximadamente un mes contactaron a los abogados defensores para preguntar en detalle cuál era la participación de su cliente. Cercanos al caso dicen que fue la filtración de los audios lo que apuró la investigación. Las nuevas aristas de la investigación también ponen el foco en el rol de la Bolsa de Productos (la Plataforma Puerto X), donde se transaban las facturas. Ahí se convertirían en instrumentos financieros que generaban fondos para los empresarios involucrados.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

PARDOW VS. RENOVABLES DOMINA CHILE DAY PARÍS

El proyecto de ley para amortiguar la subida de las cuentas de luz y ampliar el subsidio se tomó la agenda del Chile Day en París. Fue en la reunión que tuvo el ministro de Energía, Diego Pardow, con empresas francesas que son parte del gremio de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) y que generó una «acalorada» discusión e intercambios de opinión en «duros términos». Al menos es como la describen varias fuentes que fueron testigos de la polémica.

La propuesta de Pardow busca ampliar el beneficio a 4,7 millones de familias y, para financiarlo, propone que en parte se ajusten los ingresos de PMGD, se suba el impuesto a las emisiones y que lo que se recaude del IVA neto por la subida de las tarifas vaya al subsidio.

Los testigos del «encontrón» dicen que los intercambios más duros se dieron entre Pardow y los ejecutivos de la francesa Aediles, que en Chile gestiona una de las mayores plataformas de generación solar distribuida (PMGD), en representación BlackRock Global Renewable Power, el gigante de Wall Street.

En la reunión a puertas cerradas los generadores y entidades financieras, que son las que aportan el capital a los proyectos, reiteraron sus críticas a la propuesta . Aseguran que afecta la estabilidad regulatoria e, incluso, acusan que la iniciativa es inconstitucional, ya que, además de «expropiatoria, cambia las reglas del juego» bajo las cuales hicieron la inversión original. El cálculo es que lo que aportarían los PMGD serían US$ 150 millones y esto recortaría fuertemente sus ingresos. Algunos advierten de posibles quiebras.

. Aseguran que afecta la estabilidad regulatoria e, incluso, acusan que la iniciativa es inconstitucional, ya que, además de «expropiatoria, cambia las reglas del juego» bajo las cuales hicieron la inversión original. El cálculo es que lo que aportarían los PMGD serían US$ 150 millones y esto recortaría fuertemente sus ingresos. Algunos advierten de posibles quiebras. Cabe mencionar que el actual mecanismo de fijación de precios para los PMGD ha atraído miles de millones de inversión al sector y es por eso que, desde que Pardow anunció el proyecto de ley, la industria ha desatado una agresiva campaña de lobby.

Los que participaron en la reunión en París, y que conocen la postura del ministro, cuentan que en el encuentro simplemente se repitieron las posiciones que la industria lleva semanas argumentando. Pardow habría sido categórico en señalar que la propuesta no es inconstitucional, que en Chile existe el Estado de derecho y que, si ellos quieren, pueden acudir al Tribunal Constitucional. Y aseguran que el más «acalorado» fue el abogado de Guerrero Olivos, Pedro Pellegrini, que representa a actores clave del sector.

Y agregan que lo que los PMGD buscan es sacar a Pardow como interlocutor y que el tema lo tome el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Por ahora esa no sería una opción que evalúe el Gobierno.

Mario Marcel. Por ahora esa no sería una opción que evalúe el Gobierno. Este fin de semana se sumó a las críticas la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham),que agrupa a inversionistas estadounidenses en Chile. Lo hizo a través de una carta a El Mercurio, en la que detalló sus reparos y advirtió que amenaza los US$ 15.000 millones en inversiones norteamericanas programadas para los próximos años.

El ministro de Hacienda, que también está en París y Londres para el Chile Day, aprovechó su presentación ante los cientos de inversionistas, funcionarios y ejecutivos que participan en el evento, para promover inversiones. Aseguró que la economía agarrará vuelo en los próximos trimestres y dijo que Chile tiene todo para ser un actor relevante en la transición energética, gracias al cobre, litio y el boom de las renovables.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

EL LOBBY DESATADO PARA ENTRAR AL CEN

El caso Hermosilla parece no haber disuadido a ninguno de los interesados en entrar al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) en usar todo tipo de contactos y hacer un lobby feroz para quedarse con el lucrativo puesto.

La gran sorpresa es la quina final (no oficial): Blanca Palumbo, Luigi Sciaccaluga, Ana Lía Rojas, Carlos Finat y Claudio Huepe. El shock mayor –dicen los que saben– es que el exministro de Energía de los primeros cinco meses de la administración Boric siga en carrera. En la industria critican que se han tomado una serie de decisiones, con movidas reservadas y cambios de criterios con letra chica, para que Huepe asuma en el Consejo Directivo del CEN. Además, él había dejado trascender que ya no estaba en carrera.

El shock mayor –dicen los que saben– es que el exministro de Energía de los primeros cinco meses de la administración Boric siga en carrera. En la industria critican que se han tomado una serie de decisiones, con movidas reservadas y cambios de criterios con letra chica, para que Huepe asuma en el Consejo Directivo del CEN. Además, él había dejado trascender que ya no estaba en carrera. Otro nombre que hace ruido es el de Blanca Palumbo. Es actual integrante del consejo directivo y, por lo que ella misma les dice a sus cercanos –y dentro del CEN–, la dan por hecho.

Es actual integrante del consejo directivo y, por lo que ella misma les dice a sus cercanos –y dentro del CEN–, la dan por hecho. En el sector explican que estos puestos son muy apreciados, por varios motivos, incluyendo «una jugosa renta», pero también por el alto perfil técnico de los seleccionados, que han sabido desempeñar sus funciones sin injerencias políticas. Sin embargo, «este proceso ha tenido injerencias políticas», lo que tiene a varios de los postulantes incómodos.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: LIBRE COMPETENCIA EN CHILE

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de Chile es el órgano mejor evaluado de la región en un extenso informe sobre la libre competencia en las 7 principales economías de América Latina. Fueron evaluadas, entre otros factores y elementos, las pericias económicas por parte de las autoridades, en que los resultados generales fueron relativamente bajos.

Colusión. En Chile solo un tercio de los encuestados estima que es una práctica frecuente o muy frecuente, el menor porcentaje entre los países de la región.En México, Brasil, Colombia, Argentina y Ecuador, el informe muestra que predomina la sensación de que este ilícito es una práctica “frecuente” o “muy frecuente”.

El estudio abarcó las opiniones de un total de 212 abogados expertos en libre competencia, listados en el ranking de Chambers & Partners y The Legal 500 del año 2023, de siete jurisdicciones: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Los resultados dan cuenta tanto del desarrollo que la libre competencia ha tenido en la región, como de algunos desafíos comunes que debieran ser abordados por las autoridades de competencia.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

Un mensaje de Tenpo

Los desafíos de Chile para avanzar hacia una economía digital

Nuestro país ha mostrado grandes avances en materia de economía digital. Según explicó Fernando Araya, CEO y Co-Founder de Tenpo en el XII Summit País Digital -realizado el 3 y 4 de septiembre- el marco regulatorio ha sido clave en este sentido, destacando la Ley de Prepago (2016), el Modelo de Cuatro Partes (2020), la Ley Fintech y Openfinance (2024) y la Ley de Deuda Consolidada (2024).

Sin embargo, Chile tiene diversos desafíos. Todavía la penetración de productos crediticios formales es baja, por ejemplo, en créditos hipotecarios es de 7,9%, en tarjetas o líneas de crédito disponibles llega a 43,5% y créditos de consumo es de 51,7%. En tanto, menos de 10% de la población adulta en Chile tiene un depósito a plazo. En el caso del mercado asegurador, hay un amplio espacio por crecer, ya que la penetración es sólo de 1,5% en seguros generales, mientras un 4,9% en la OCDE. El talento también es clave, se debe formar emprendedores, formar talento digital.

Estas bajas cifras de penetración de productos formales presentan oportunidades, ya que actualmente mucha gente recurre a la informalidad. En ese sentido, Araya destacó el caso de la tarjeta de crédito con depósito de Tenpo lanzada recientemente porque abre las puertas del sistema financiero a cerca de 4 millones de personas que hoy no pueden acceder a crédito por estar registrados como morosos en boletines comerciales y, además, a alrededor de otros 4 millones de personas que actualmente no son consideradas para acceder a crédito, al no contar con un historial financiero.

5

SEMANA EN REDES: MILEI VS. CRISTINA KIRCHNER

Esto cae en la categoría «Solo en Argentina». Hablo del ácido intercambio en redes que estalló el viernes –y que se convirtió en tendencia mundial– entre la expresidenta Cristina Kirchner y el actual ocupante de la Casa Rosada, Javier Milei.

Tomen palco, pasen, lean y disfruten:

La pelea la arrancó Cristina con un posteo que tituló “Es la economía bimonetaria, estúpido”, en el que cuestionó duramente los fracasos de las teorías anarcocapitalistas de Milei y apuntó a las contradicciones del discurso libertario. “La tragedia es inocultable, todo está muy mal”, sentenció.

Así le respondió Milei (con un poco de ironía):

Y luego Cristina volvió a la carga:

Pero Milei no se quedó callado:

Y la expresidenta lo terminó así:

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Grupo Patio sigue con sus cambios en el marco del caso Hermosilla, pero uno de los cambios hace un poco de ruido. Se trata de la llegada de Azerta luego de la renuncia de Simplicity, como asesores comunicacionales. Es que uno de los directores de la firma que lideran Felipe Edwards y Cristina Bitar es Camilo Feres, hijo de Francisco Feres, que fue abogado de Patio en tiempos de los Jalaff, muy cercano a ellos y a Luis Hermosilla , y que aparece en varios de los chats de WhatsApp que se han filtrado hasta ahora.

Camilo es analista político, exasesor de la campaña presidencial de ME-O y columnista de La Tercera . Un ejecutivo de Patio me señaló que el caso Hermosilla puso en discusión nuevamente el lobbyy el tráfico de influencias, y le extrañaba que a los socios no les hubiera hecho ruido el potencial conflicto que genera el rol de los Feres, antes y ahora. Los que conocen el acuerdo aseguran que Camilo no tendrá nada que ver con la relación y que el responsable es Felipe Edwards.

Un ejecutivo de Patio me señaló que el caso Hermosilla puso en discusión nuevamente el lobbyy el tráfico de influencias, y le extrañaba que a los socios no les hubiera hecho ruido el potencial conflicto que genera el rol de los Feres, antes y ahora. Los que conocen el acuerdo aseguran que Camilo no tendrá nada que ver con la relación y que el responsable es Felipe Edwards. Al interior de Patio dicen que Simplicity decidió que se había cumplido un ciclo y hacen hincapié en estuvo muchos años acompañando el crecimiento de la empresa.

– Scotiabank dice que, de concretarse el acuerdo Codelco/SQM, Tianqi vendería su 22% en la minera no metálica y el más probable comprador sería Aramco. Ben Isaakson, director general de Equity Research de Scotiabank Canadá, dijo –en una entrevista con el Diario Financiero– que el gigante chino quiere salir de su participación ahora que se da cuenta de que no podrá tener acceso directo al salar de Atacama.

Los argumentos en favor el gigante controlado por el gobierno de Arabia Saudita.Según el analista de Scotiabank, Aramco tiene la plata, ya entró al mercado de energía en nuestro país con la compra de Petrobras Chile al fondo Southern Cross y quiere desarrollar su estrategia de litio.

– Oferta de Codelco por 10% de Quebrada Blanca que controla Enami gatilla polémica en la industria. La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) acusa falta de transparencia en un negocio a puertas cerradas entre empresas del Estado y cuestiona el precio: US$ 500 millones por el 10% que tiene la estatal Enami en la operación controlada por la minera Teck.

«Quebrada Blanca es el activo más relevante que tiene Enami y, por lo tanto, sería adecuado que, en el caso que se optare por venderlo, se hiciere a través de un proceso competitivo que permita conocer su mejor precio y no por medio de una venta directa a Codelco”,comentó el presidente de Sonami, Jorge Riesco.

Enami necesita una inyección de fondos para salir del complejo escenario financiero que enfrenta.Para Codelco, ese 10% de Quebrada Blanca evitaría que BHP la superara como la mayor productora de cobre del mundo, según cálculos de Bloomberg. Este fin de semana Rubén Alvarado, CEO de la minera estatal, dijo al DF que en agosto la empresa comenzó a repuntar y que el segundo semestre de 2024 será mejor al del año pasado.

– Empresas chilenas preparan emisiones por más de US$ 1.000 millones antes del 18 de septiembre. Como adelantamos la semana pasada, las empresas chilenas se están sumando a la avalancha de firmas extranjeras que están emitiendo bonos para aprovechar la baja de tasas y refinanciar deuda a menores costos.

Esta semana, SQM colocó US$ 850 millones en bonos a 10 años y Copec prepara una emisión de US$ 205 millones. Los bonos de SQM se colocaron a una tasa del 5,586%, 185 puntos base por sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense, pero por debajo de lo que ofrecían los bancos que lideran la operación, Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan.

Los bonos de SQM se colocaron a una tasa del 5,586%, 185 puntos base por sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense, pero por debajo de lo que ofrecían los bancos que lideran la operación, Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan. El repunte del mercado de renta fija local también es un incentivo.En el mercado adelantan que hay varias empresas ya preparando emisiones de deuda para las próximas semanas, y hay cálculos de servilleta que estiman que en total habrá más de US$ 2.800 millones en oferta.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

7

AGENDA DE LA SEMANA: LIVIANA

– Con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, en Londres, encabezando la delegación chilena en Chile Day, lo importante está pasando en Europa (leer más arriba). Costa hará una presentación sobre política monetaria y crecimiento tendencial. Por la tarde participará en instancias oficiales con representantes de los sectores público y privado, y sostendrá reuniones con inversionistas.

A Londres Costa llega de Suiza, donde participó de la Reunión Bimestral de Gobernadores del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).

donde participó de la Reunión Bimestral de Gobernadores del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). Lo único relevante en Chile –en una semana en la que ya estamos en modo Fiestas Patrias– será la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE)que publicará el martes el Banco Central. Será la primera post Reunión de Política Monetaria, IPoM de septiembre y con los datos de inflación de agosto ya en las manos de los economistas.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: HABLA EL FISCAL DEL CASO HERMOSILLA

Por si no la leyeron el fin de semana, acá les recomiendo la conversación que Héctor Cossio tuvo con los fiscales que lideran la investigación del caso Hermosilla, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya.

En esta entrevista aseguran que no descartan a nadie y confirman lo que venimos reporteando hace semanas: que si la corredora LarrainVial sabía que compraba facturas falsas a Factop, “a todo evento tienen responsabilidad criminal”.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.